25岁女首抽居屋即中签却陷两难 仅余安达臣道项目 首期最平25万 叹地点偏远难决定

不少香港人认为，能够抽中居屋的幸运程度，与中六合彩不相上下。不过，即使幸运中签，面对拣楼一关，不少人仍不免陷入两难。一名刚大学毕业的女生在网上发文，分享首次抽居屋便中签，惟目前只余下观塘安达臣道的项目可选，令她在上车与放弃机会之间举棋不定，引起网民热烈讨论。

首次中签心大心细

该女生表示，自己今年25岁，刚大学毕业，以白表一人资格申请居屋，未料初次递表一击即中。近日她接获房协通知可以拣楼，但目前只余下安达臣道的「峻然」可选。虽然机会十分难得，不过该女生坦言安达臣道一带偏高，天气多雾兼潮湿，屋苑位置偏远，且风水较佳、背山面海或较开扬的单位已售出，令她犹豫是否应该「照买」。​

「峻然」共有两座，提供960个单位，实用面积介乎302呎至664呎，两房单位（实用面积419呎至522呎）占约81%。单位售价介乎249.7万元至636.7万元，即首期不足25万便可上车，部分单位更有望可远眺维港烟花海景。

她补充，自己平日生活圈颇「飘忽」，有时在沙田住，有时则在观塘或秀茂坪一带，目前在荃湾西上班，如最终选择买入，日后上班路线与现时由秀茂坪出发相若，车程或再多10至20分钟。​家人普遍倾向「系咪都入手先」，惟她认为置业是长远决定，需要认真考虑清楚。​

峻然示范单位：

有人看好升值及交通改善

帖文一出，即获大量网民回应，有个别网民认为若能力许可，当然先入市为佳，同时应看长远发展。有人表示，虽然现阶段安达臣道位置偏远，但随著更多屋苑入伙，区内一带的交通已有改善，未来只会越来越方便，「之后再等香港下一个楼市大升浪的话，你个单位嘅楼价就会升。」另有网民计算后认为，若选一人单位，供楼开支与外出租楼「差唔多」，在有能力负担情况下，当然要先入市。。​

居民批交通不便兼潮湿

不过，不少人提及地点偏僻与潮湿问题。有自称在秀茂坪长大的居民留言称，该区湿气重，春季尤其严重，「走廊好似水帘洞咁」，长期要开抽湿机。他又指，从山上前往观塘港铁站需时约20至30分钟，每日排队上车时间不短，随日后更多屋苑落成，人流只会更拥挤，直言「俾我拣一定唔会买」。​

有网民强调，买楼与租楼不同，一旦入手，通常会长住十数年甚至数十年，若地点不便，便等于长期承受不便。与其将就，不如耐心等待交通及生活配成熟、位置更理想的资助房屋或其他上车机会。​