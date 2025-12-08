Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

铁路大厦1410万易手 呎价1.1万 持货28年升值36%

楼市动向
更新时间：10:36 2025-12-08 HKT
发布时间：10:36 2025-12-08 HKT

尖沙咀铁路大厦录1宗成交，该厦1104室，建筑面积约1282方呎，以1410.2万易手，平均每呎1.1万，原业主于1997年9月以8800万购入该11楼全层，建筑面积10880方呎，平均呎价8088元，持货28年帐面获利约36%。

尖沙咀铁路大厦21楼全层，建筑面积约10880方呎，连同一个车位，今年9月以逾1.37亿易手，平均呎价约1.26万，原业主2009年8月以8100万购入写字楼及两个车位，是次出售写字楼及其中一个车位，帐面获利5608.8万或约69%。

该厦于2015年商厦高峰期呎价高达1.43万，21楼全层建筑面积约10880方呎，以1.55584亿易手，平均每呎1.43万。

尖沙咀铁路大厦单位以每呎1.1万易手。
尖沙咀铁路大厦单位以每呎1.1万易手。

柴湾八号商业广场1025万放售

美联工商营业董事吴伟华表示，柴湾新业街八号商业广场中层单位放售及放租，建筑面积约3537方呎，意向价1025万，平均呎价约2900元，同时提供租赁选择，月租28296元，平均呎租约8元，料回报约3.3厘。

吴伟华续指，该单位楼底高约10呎2吋，连现有装修，享开扬海景，视野广阔且自然采光充足，进驻即可使用，物业配备6部客梯及2部货梯，设有40呎货柜货台。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
02:55
立法会选举结果︱一文睇清90个当选议员全名单 地区直选/功能界别/选委界议席谁属？
政情
12小时前
立法会选举 ‧ 新界东南｜方国珊终「圆梦」跻身立法会 豪取5.8万票 叶傲冬空降力保次席
01:23
立法会选举 ‧ 新界东南｜方国珊终「圆梦」跻身立法会 夺5.8万票成全港票后：没有奇迹 只有累积才有成绩
政情
6小时前
立法会选举｜江旻憓空降旅游界胜选 未回应提问即离开 对手马轶超仅得23票
01:13
立法会选举｜江旻憓空降旅游界胜选 未回应提问即离开 对手马轶超仅得23票
政情
6小时前
立法会选举｜政党势力分布一览：民建联增至20席 新民党议席「斩半」成输家 工联会两议员连任失败
立法会选举｜政党势力分布一览：民建联增至20席 新民党议席「斩半」成输家 工联会两议员连任失败
政情
2小时前
前TVB男星沦落街头派传单冇人识 曾是王晶爱将 恋女星被指博上位分手后态度依旧？
前TVB男星沦落街头派传单冇人识 曾是王晶爱将 恋女星被指博上位分手后态度依旧？
影视圈
18小时前
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
影视圈
17小时前
立法会选举｜功能界别当选全名单：江旻憓胜出旅游界 黄浩明夺地建界 一民建联议员「堕马」
03:10
立法会选举｜功能界别当选全名单：江旻憓胜出旅游界 黄浩明夺地建界 一民建联议员「堕马」
政情
6小时前
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
旅游
2025-12-07 10:00 HKT
立法会选举．新界北｜新社联谭镇国获逾4万票入局 民建联姚铭夺次席
政情
5小时前
立法会选举｜选委界40席当选全名单 姚柏良转跑道成票王 范骏华、陈祖光等当选 民建联8人全胜
02:20
立法会选举｜选委界40席当选全名单 姚柏良转跑道成票王 范骏华、陈祖光等当选 民建联8人全胜
政情
11小时前