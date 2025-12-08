铁路大厦1410万易手 呎价1.1万 持货28年升值36%

尖沙咀铁路大厦录1宗成交，该厦1104室，建筑面积约1282方呎，以1410.2万易手，平均每呎1.1万，原业主于1997年9月以8800万购入该11楼全层，建筑面积10880方呎，平均呎价8088元，持货28年帐面获利约36%。

尖沙咀铁路大厦21楼全层，建筑面积约10880方呎，连同一个车位，今年9月以逾1.37亿易手，平均呎价约1.26万，原业主2009年8月以8100万购入写字楼及两个车位，是次出售写字楼及其中一个车位，帐面获利5608.8万或约69%。

该厦于2015年商厦高峰期呎价高达1.43万，21楼全层建筑面积约10880方呎，以1.55584亿易手，平均每呎1.43万。

尖沙咀铁路大厦单位以每呎1.1万易手。

柴湾八号商业广场1025万放售

美联工商营业董事吴伟华表示，柴湾新业街八号商业广场中层单位放售及放租，建筑面积约3537方呎，意向价1025万，平均呎价约2900元，同时提供租赁选择，月租28296元，平均呎租约8元，料回报约3.3厘。

吴伟华续指，该单位楼底高约10呎2吋，连现有装修，享开扬海景，视野广阔且自然采光充足，进驻即可使用，物业配备6部客梯及2部货梯，设有40呎货柜货台。