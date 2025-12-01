富途积极拓据点 每月31万进驻中环核心区 连租7舖月支出464万

近年证券行积极拓据点，富途证券继承租旺角、尖沙咀及铜锣湾巨舖后，最新进驻中环核心区，承租皇后大道中一个复式巨舖，每月31.5万，平均呎租131元。

上址为中环皇后大道中57号地舖，位处利源西街单边，由地库至1楼，每层建筑面积约800方呎，合共约2400方呎，市场消息透露，该巨舖空置一段长时间，过往疫市期间舖市淡静，加上业主拣客，故一直未见租出，随着金融市场畅旺，该3层复式舖刚告租出，租客为活跃于市场的富途证券，月租31.5万，平均呎租131元。

据了解，富途证券近年于核心及民生旺段插旗，扩张步伐尚未停下来，今番看中核心商业区中环发展潜力，有见该舖面积够大，适宜体验式经营，故洽商短时间即拍板，连同中环舖位，2023年5月至今，富途先后租用7个舖位开设实体店，包括尖沙咀、旺角、铜锣湾、荃湾及沙田。

现时每月舖租总支出约464.5万，当中重注罗素街，设2个据点，今年3月承租的罗素街38号金朝阳中心地下A、B、C舖及1楼两层复式舖位，合共建筑面积约7102方呎，月租高达140万，平均呎租约197元。

至于中环皇后大道中复式舖，于2014年月租高达89万，珠宝品牌Pandora由月租约160万的万邦行地舖，迁至该据点，再对上租客为意大利皮具品牌Piquadro，月租55万。

业内人士指，近期金融市场炽热，证券商双管齐下，主攻互联网业务，同时设实体店吸新客源开户，核心商业区及旅游区舖位曝光率高，可收广告效应兼建立品牌形象，加上租金较高位大幅回落逾50%，相当有吸引力，巨舖及单边更成为目标，皆因最具广告效应。

