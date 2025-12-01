Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

汇丰银行预租铜锣湾京华中心5万呎巨舖 每月400万 较高峰期跌7成

更新时间：10:47 2025-12-01 HKT
发布时间：10:47 2025-12-01 HKT

最近核心区商舖租务，有不少来自银行及证券行。本地媒体报道，汇丰银行以每月400万元，承租铜锣湾京华中心逾5万方呎巨舖，租期5年。报道指，是次汇丰预租京华中心5层楼面，作多方面业务推广，料成该行于铜锣湾区内最大旗舰店。

5万呎复式铺 属全港「巨无霸」

资料显示，铜锣湾渣甸街5至19号京华中心1至4楼，共5层楼面租出，租期为2026年5月至2031年5月，合共5年，并有5年续租权，新租客为汇丰银行。现时名店CHANEL租用其中两层作体验店，3年约满决定不续租。

市场估计，是次5层楼面合共逾5万方呎，月租约400万元。若以高峰期，该物业基座全数租予时装品牌，月租涉及约1,400万计，租金跌约7成。

FOREVER 21「天价」租用6年

京华中心位对面为崇光百货，可谓区内地标之一。翻查过去租务纪录，京华中心基座巨舖过去20多年多次转让租户。2010年当时为自由行旅客来港消费高峰期，美国服装连锁店品牌Forever 21以「天价」1100万元租用设旗舰店，及后续租更加至每月1,378万元。至2016年，旅客消费渐放缓，品牌宣布不再续租，并于2017年8月约满迁出。

2017年下半年，京华中心巨舖由美国内衣品牌Victoria's Secret接手，月租涉及约700万元，惟2020年中弃租。舖位交吉两年多，业主决定改变策略，把多层舖位分拆招租，并获CHANEL租用其中两层作体验店，并不时举办展览活动，租期由2023年5月至2026年5月，及后有2次续租权，每次3年，租期可长达9年。换言之，该品牌明年约满后决定迁出。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

