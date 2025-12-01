明年楼价有望录双位数升幅 东立陈玉成：息口趋势向下 提振市场信心

本港银行跟随美国重启减息，带动楼市重拾升势。东立地产地产部总监陈玉成表示，整体息口走势向下，有助提振市场信心，同时政府积极引入外来人才，不仅推动租金向上，并且带来更多需求，预期今年楼价上升3%至5%，明年将进一步向好，最乐观情况下，有望录双位数升幅。

访问言论重点 整体息口走势向下，对楼市有振奋作用

今年余下时间楼价会继续向好，全年料升3%至5%

明年楼价有望录得双位数升幅，其中豪宅料升8%至10%

中小型住宅因供应较充裕，明年楼价升幅料在5%以内

有意进军学生宿舍市场，包括收购现楼进行改装

赤柱SOLACE已售出4幢洋房，套现接近5亿

寿臣山南天第预约参观反应热烈，80%睇楼客具内地背景

油麻地德成里项目部署明年第二或第三季推售

美国联储局将于本月再度议息，之前利率期货一度显示，有50%机会维持利率不变，然而最新则约有86%机会减息0.25厘。陈玉成接受本报访问时表示，无论下月是否减息，整体息口走势向下，视乎下月议息结果，明年最少减息0.75厘，甚至有机会减1厘，对楼市有振奋作用。

他又说，自从去年9月进入减息周期，楼市已经重现「正利差」，即投资住宅物业的回报较借贷成本为高，理论上楼价很快会见底回升，只是受到中美爆发关税战等不利因素影响，转势速度较预期缓慢，直至最近才止跌回升。

东立陈玉成表示，整体息口走势向下，对楼市有振奋作用。

陈玉成指出，在减息及中美紧张贸易关系转趋缓和等多项利好因素出现下，相信今年余下时间楼价会继续向好，全年上升3%至5%。明年走势进一步向上，最乐观有望录得双位数升幅，其中豪宅因为供应十分有限，楼价有望跑赢大市，明年升幅料达8%至10%，中小型住宅则因为供应较充裕，升幅将在5%以内。

专才涌现带动需求增加

事实上，回顾过往历史，本港楼市主要有三个时期经历「正利差」，其中2002至2007年5年间，楼价累积上升45%；2009年楼市由「负利差」变为「正利差」，并且持续10年，期间楼价飙升1.75倍。2020年楼市有一段时间出现「正利差」，但受到政府「辣税」影响，楼价升势不明显，但依然保持平稳。

陈玉成又说，除息口因素之外，政府积极引入外来人才，亦属楼市向好发展一大动力，原因是专才来港之后，普遍选择暂时租楼住，支持租金继续向上。投资者见买楼收租回报率理想，入市更趋积极，譬如最近就有部分新盘，录得大手投资客购入全层单位的情况，连同部分专才逐渐适应本港的生活之后，决定「转租为买」，将增加市场对住宅物业的需求，利好楼市走势。

数据显示，截至今年8月底，政府各项输入人才计划，合共接获逾52万宗申请，其中超过35万宗申请已获批，并且已有超过23万抵港。

有意进军学生宿舍市场

陈玉成又透露，政府积极打造「留学香港」品牌，本地资助大学的非本地生数目将显著增加，导致宿位不足问题更明显，学生宿舍市场极具发展潜力，公司正积极留意这方面的投资机会，包括购入现楼项目改装为学生宿舍，借此增加经常性收入。

有测量师行研究指出，政府放宽资助大学的非本地生比例上限至50%，非本地生人数将由现时12.2万人，大幅增加至15.4万人，预计到2030年，仅非本地生的宿位缺口将增加至近7.9万个。

赤柱SOLACE累售4洋房涉近5亿

豪宅新盘受追捧，更不乏逾亿大额成交。东立陈玉成透露，旗下赤柱超级洋房项目SOLACE，至今已售出4幢洋房，合共套现接近5亿，目前仅余下2幢洋房待售。

东立地产赤柱SOLACE示范单位：

相关文章：SOLACE洋房1.2亿招标沽 每呎成交价4.31万

仅余2幢洋房待售

SOLACE位于赤柱村道52至54号，由6幢3层高独立洋房组成，其中54号洋房The Manor，面积2784方呎，连1593方呎花园、249方呎平台及808方呎天台，早前以1.2亿连装修售出，呎价43103元。

陈玉成又说，旗下另一个超级洋房项目、寿臣山道西11号A南天第，市场反应亦不俗，平均每个月录逾100组客预约参观，当中80%具内地背景，其余20%则为本地家族，公司将会善价而沽。

南天第提供3幢3层高独立洋房，面积介乎4004至5132方呎，户型涵盖3房4房的全套房设计，每幢洋房均设有面积约1795至2794方呎花园、约877至1209方呎天台，以及约1172至1238方呎私人车库，每幢洋房均设有私家升降机、约15至20米长私人泳池。

油麻地项目明年推出

至于油麻地德昌里16至22A号精品住宅项目，合共提供84伙，户型涵盖开放式及1房。

陈玉成表示，项目特色包括邻近港铁油麻地站，以及市建局未来绿色走廊行人网级中心，现阶段部署明年第二季或第三季推出，由于近期单幢式新盘销情均理想，对项目销情有信心。

记者 吴振东 摄影 吴艳玲