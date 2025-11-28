大埔宏福苑五级火｜美联代理自发免佣 助宏福苑居民寻新居 「想为受影响的邻居做点甚么」

大埔宏福苑五级大火焚烧逾43小时，消防于今早10时终于大致救熄，多幢大厦满目疮痍，而避过一劫的居民流离失所，后续生活事宜如何处理仍是未知数。有地产代理于社交平台发文，称愿意免收佣金，协助受影响业主或租客寻找新居，不过其善意举外却引发网民两极评价。其后《星岛头条》向该代理作进一步查询，她称已有居民与其联系，而自己只是想略尽绵力，不想过度张扬。

根据该地产代理在Threads发布帖文，其为美联大埔逸珑湾分行（8）的地产经理，称可为受火灾影响的宏福苑居民寻找新居，强调不收取任何佣金，「得知大埔发生火灾，心里很不好受，很想为受影响的邻居做点甚么」她指，希望能以其专业，免费为宏福苑业主和租客寻找新的安乐窝。

她又指，自己对大埔区极为熟悉，相信能帮助居民尽快找到合适单位，而帖文亦附上其代理卡片作为联系方式。

帖文发布后，立即引起网民热烈讨论，有人质疑该代理动机不单纯，「不收灾民的佣，但有业主佣，开到单就有钱收，Yeah！」，更有网民揶揄「最好帮客户交埋二按一上，不用还最好啦」、「人哋间屋已经烧哂，乜都冇哂，你仲觉得人哋有能力租到屋？」、「买卖你都有数上公司，有分别吗？」另有网民追问如何向所属公司交代，「但请问美联收唔收佣？」

网民力挺「用自己专业帮人」

然而支持声音亦不在少数，不少人指出，佣金是地产代理的主要收入来源，无偿协助实属难得，「人家不收佣做义工，还要怎样？其实各行各业都想用自己专业去帮人」，有人更赞扬这种善举，「不收佣确实是纯粹帮助，不必太苛刻」、「佣都唔收仲想点？咁都好闹」、「 咁大家又真系要揾屋住，出去揾其他Agent都系要比佣，楼主唔收受影响人士嘅佣唔系已经帮左咩，到底闹乜？」

亦有网民祝福该代理「日后爆单赚到盘满钵满、有亲都系靓楼盘、有天使顾客埋单，即日签约唔洗日晒雨淋」。另外，有人建议代理帮忙「揾下有咩业主可以Free比灾民住一段时间」。

《星岛头条》记者就代理自发免佣协助宏福苑居民一事向美联物业查询，发言人表示，暂时未掌握具体情况，需要时间了解；而集团已透过「美联慈善基金」向救世军捐赠100万元，用以援助火灾中有需要的人士。