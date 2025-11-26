中环中心全层逾5.6亿易手 「小巴大王」家族沽货 平均每呎2.2万

近日甲厦交投爆发，核心区甲厦一口气录至少逾5宗成交，最大宗为「小巴大王」马亚木家族沽售中环中心全层，作价逾5.6亿，平均每呎2.2万，物业以交吉形式易手。

上址为中环中心52楼全层，建筑面积约25695方呎，以交吉形式易手，涉资高达5.6529亿，平均每呎2.2万，买家丰盛环球投资有限公司，属「丰盛」系列公司之一。

「小巴大王」马亚木家族沽售中环中心全层，作价逾5.6亿。

金融公司承接

「丰盛」系列为知名金融服务公司，包括丰盛环球策略资本有限公司，以及丰盛环球理财有限公司（前称丰盛国际投资有限公司），后者成立于1998年，在亚洲地区包括香港、台湾、日本和内地拓展金融服务。

信德高层1.35亿成交

市场消息指，买家趁淡市吸纳，将会自用单位。

上环信德中心西翼1501至02室，以及1510至1512室，建筑面积约10011方呎，交吉交易，以约1.35亿易手，平均呎价约13485元，该物业曾由先机企业持有，随后沦为银主盘。

远金高层9072万交吉售

金钟远东金融中心37楼01室，建筑面积约5400方呎，以每呎1.68万易手，涉资约9072万，交吉交易，原业主丝宝国际于2000年11月斥资3800万购入，持货25年帐面获利5272万，物业升值约1.39倍。

另外，该厦2306室，建筑面积约1539方呎，由内地一间大型银行持有，亦以每呎约1.7万易手，涉资逾2616万。

原业主早于1994年12月以2421万购入，自用至2024年8月，随后租出，单位连约易手。

近期有长线投资者沽货锁定利润，金钟力宝中心第2座29楼4及5室，分别为1076及1000方呎，各以1345万及1250万易手，平均呎价皆为1.25万，两个单位涉及资金合共2595万，原业主为同一名长线投资者，于1999年6月以7850万购入29楼全层，建筑面积约14137方呎，平均呎价5553元，是次首度沽出该全层的其中两个单位，帐面获利约1442万，物业升值约56%。

