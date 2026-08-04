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OpenAI反击苹果诉讼 爆外聘律师混淆亚洲姓氏寄错信 批指控草率兼针对个人 

商业创科
更新时间：17:35 2026-08-04 HKT
发布时间：17:35 2026-08-04 HKT

OpenAI就苹果提出的商业机密诉讼发表声明反击，批评有关诉讼「草率、进取且异常针对个人」，与苹果一向重视细节的企业形象不符。OpenAI更披露，苹果早前声称曾于2月联络公司但未获回复，实际上是其外聘律师混淆了两个亚洲姓氏，把电邮寄给错误对象。

外聘律师混淆Wang与Chang

公开电邮显示，苹果外聘律师事务所的合伙人Gabriel Gross，向OpenAI法律总顾问Che Chang发信，内容涉及前苹果员工保留非公开及机密资料。

Gross其后再发电邮，感谢Chang刚才致电并迅速答应合作。不过，Chang随即联络苹果内部法律顾问，表示自己从未与Gross通话，质疑对方为何声称双方曾经交谈。

Gross翌日承认，相关电邮原本应寄给另一名姓Wang的苹果前员工，但他误在与Chang的电邮串中回复。他解释，真正致电并表示愿意协助解决问题的是Wang，并就造成混乱致歉。苹果内部法律顾问其后亦确认Gross是公司的代表律师，并承认事件涉及沟通失误。

OpenAI指出，苹果当时没有提出今次诉讼中的具体指控，更曾表示正与相关人士「解决任何问题」。此后双方约五个月没有进一步联络，直至苹果提出诉讼。

苹果被指主动联络前员工求助

诉讼另一争议涉及苹果前员工Chang Liu。苹果指控他离职后仍取用公司机密资料，但OpenAI表示，苹果现时才承认，当时是苹果员工主动联络Chang Liu，要求他协助寻找相关资料。

OpenAI声称，苹果其后把事件归咎于Chang Liu仍保留系统存取权限，但没有披露这类「残留存取权限」是苹果离职管理机制的常见问题。部分前员工离职后仍可存取苹果文件，即使他们并不希望、甚至不知道自己仍然拥有相关权限。

苹果指控钱高层索取商业机密

苹果亦指控前高层Tang Tan试图取得及使用公司的商业机密。OpenAI反驳，Tang Tan一直清楚要求团队不得索取或使用其他公司的任何机密资料。

OpenAI又指出，Tang Tan在苹果任职逾24年，曾是公司内广受认可的创新领袖之一。公司强调，既没有、亦不希望取得苹果的商业机密，更关注研发推动科技前沿的创新产品。

批苹果改变说法

OpenAI表示，若苹果在入禀前提出相关疑虑，公司本可作出澄清。OpenAI已认真处理诉讼中的指控，并提出与苹果合作解决问题，但对方反而不断改变说法，包括对其他离职员工作出含糊指控。

OpenAI强调，苹果申请临时禁制令既建基于错误资料，也完全没有必要，并预计苹果往后可能继续采取相同的指控策略。

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