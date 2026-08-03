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阿里推新一代模型Qwen3.8-Max 参数达2.4万亿 部分测试胜Kimi K3

商业创科
更新时间：11:11 2026-08-03 HKT
发布时间：11:11 2026-08-03 HKT

阿里巴巴（9988）宣布推出新一代AI模型Qwen3.8-Max，参数规模达2.4万亿，并计划于下周开源供用户下载。据阿里巴巴表示，Qwen3.8-Max在部分基准测试中的表现超越月之暗面近期发布的Kimi K3。

阿里巴巴指，Qwen3.8-Max在自主编程及长时间任务执行方面表现较佳。在内部测试中，模型曾独立执行一项历时16日的软件工程项目。

助降低运算成本及延迟

Qwen3.8-Max在运行时只会启动2.4万亿个参数中的部分参数，以降低运算成本及延迟。阿里公布的测试结果显示，该模型在两项Arena Leaderboard基准测试中仅落后于Anthropic旗下模型。

目前，中国AI模型市场的主要参与者包括阿里巴巴、月之暗面、DeepSeek及字节跳动等。月之暗面上月发布Kimi K3后引起市场关注，DeepSeek上周亦进一步开放旗舰模型V4 Flash的公开测试版API。

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