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与蔡崇信和平离婚 吴明华曾任美国运通高层 入主球队重塑WNBA商业价值

商业创科
更新时间：12:07 2026-08-01 HKT
发布时间：12:07 2026-08-01 HKT

阿里巴巴（9988）集团主席蔡崇信与妻子吴明华宣布和平离婚，结束近30年的婚姻，声明指两人在相互尊重的前提下共同作出离婚决定，并维持紧密且专业的合作关系。事实上，吴明华出身自台湾政商家族，本身也是拥有丰富商业经验的女强人，曾任美国运通高层，她在2019年接手WNBA纽约自由人（New York Liberty）后，展现出卓越的营运与品牌重塑能力，一方面投入资源提升球员待遇与设施，又签下多位顶级球星，令纽约自由人在2024年首夺WNBA总冠军。

相关文章：阿里主席蔡崇信离婚 与吴明华近30年婚姻结束 「相互尊重下作出决定」 据报不涉出售阿里股份

祖父吴三连为台湾政商巨头

吴明华家族背景显赫，综合传媒报道指，她的祖父吴三连，是台湾政商界与新闻界德高望重的人物。吴三连早年留学日本，除了是台湾首任官派台北市市长，更是叱咤一时的「台南帮」精神领袖，一手创办了《自立晚报》、台南纺织及环球水泥等企业，在台湾政商两界拥有举足轻重的影响力。

吴明华的父亲吴得民则深耕学术界，是计量经济学领域的权威，曾任美国堪萨斯大学经济学系主任，更发明了著名的「Wu Test」。据报吴明华在父母安排下，接受了最顶级的精英教育，毕业于美国名校劳伦斯中学，随后在史丹福大学取得国际关系学士与国际政策研究硕士双学位，并顺利拿下哈佛大学MBA。

吴明华拥有史丹福大学国际关系学士与国际政策研究硕士双学位，以及哈佛大学MBA，毕业后加入商界，曾任美国运通亚洲区副总裁。 法新社
吴明华拥有史丹福大学国际关系学士与国际政策研究硕士双学位，以及哈佛大学MBA，毕业后加入商界，曾任美国运通亚洲区副总裁。 法新社

无限支持蔡崇信跟马云创业

毕业后，她加入美国运通（American Express），一路晋升至亚洲区副总裁。她曾派驻香港，并在此期间结识了当时在瑞典投资公司任职的蔡崇信，促成了两位金融界精英的婚姻。1999年，蔡崇信放弃金融界的事业，到杭州加入阿里巴巴成为创始人之一，与马云打拼。据报当时吴明华对丈夫的选择给予无条件支持，后来亦曾加入阿里担任集团顾问，为支付宝的早期推广出谋献策。

2019年，蔡崇信及吴明华以23.5亿美元收购了NBA布鲁克林篮网队和WNBA纽约自由人队的全部股权，外界此时开始见识到吴明华的商业手腕。

据报在吴明华接手前，WNBA长期被视为缺乏商业价值的「附属品」。自由人队甚至被前老板赶出纽约市，只能在水平较次级的场地作赛，球员待遇与曝光率也处于谷底。但吴明华察觉到，这不是女性运动员实力不济，而是体育市场的包装与资源分配出了问题。

投入资源提升球员待遇及设施

她上任后推出大刀阔斧的改革，首先将自由人队带回纽约地标巴克莱中心，与NBA篮网队共享顶级主场资源，投入资源提升球员待遇与设施，并签下多位顶级球星。她斥资8000万美元打造全景训练基地，为球员提供客场包机与科学化医疗，彻底打破了女子职篮长期的资源劣势。

她又善用文化行销，将「彻底拥抱布鲁克林」作为核心策略，把球队从单纯的体育竞技，转化为结合时尚、娱乐与酷儿文化（Queer Culture）的「潮流盛宴」，成功让自由人队的比赛已成为纽约炙手可热的社交场合。

助纽约自由人2024年首夺总冠军

2024年，纽约自由人拿下首个WNBA总冠军，成为联盟最具话题性与商业价值的队伍之一。吴明华去年受访时指，自由人队的估值在2030年中期有望突破10亿美元大关。

吴明华与蔡崇信2024年10月庆祝球队夺冠活动上露面。法新社
吴明华与蔡崇信2024年10月庆祝球队夺冠活动上露面。法新社

吴明华与蔡崇信的离婚声明提到，包括布鲁克林体育娱乐公司（Brooklyn Sports and Entertainment）、布鲁克林篮网队或纽约自由人队的业务营运均不会受影响。蔡崇信将继续担任布鲁克林体育娱乐公司的董事长，吴明华则继续担任副董事长。蔡崇信将继续担任布鲁克林篮网队的领队（Governor），吴明华则继续担任纽约自由人队的领队。
 

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