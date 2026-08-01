阿里主席蔡崇信离婚 与吴明华近30年婚姻结束 「相互尊重下作出决定」 据报不涉出售阿里股份

阿里巴巴（9988）集团主席蔡崇信与妻子吴明华共同宣布离婚，结束近30年的婚姻。据外媒引述他们的声明指，这是在相互尊重的前提下共同做出的决定。目前没有出售任何阿里巴巴股份的计划，蔡崇信担任阿里巴巴主席的职务亦不会受到影响 。

声明：离婚在友好气氛下进行

蔡崇信及吴明华亦是NBA布鲁克林篮网（Brooklyn Nets）与纽约自由人（New York Liberty）的班主，据他们向外媒《Page Six》发出的声明表示，离婚是他们在相互尊重的前提下共同做出的决定，声明指，「多年来，他们的关系已逐渐演变为一种更倾向于共同经营业务和抚养子女的伙伴关系。虽然两人已经渐行渐远，但他们的离婚是在友好气氛下进行的，双方仍维持著紧密且专业的合作关系。」

蔡崇信及吴明华过去一同观看球赛（网上图片）

球队及商业项目不受影响

声明亦提及了他们的商业项目，包括布鲁克林体育娱乐公司（Brooklyn Sports and Entertainment）、布鲁克林篮网队或纽约自由人队的业务营运均不会受影响。蔡崇信将继续担任布鲁克林体育娱乐公司的董事长，吴明华则继续担任副董事长。蔡崇信将继续担任布鲁克林篮网队的领队（Governor），吴明华则继续担任纽约自由人队的领队。「他们将一如既往，在专业管理团队的协助下，继续拥有并管理这些球队」。声明又指，他们长远计划让三名成年子女参与有关业务。

此外，声明指蔡崇信将继续担任阿里巴巴主席，目前没有出售任何阿里巴巴股份的计划。声明又指，两人以家庭、企业和社区的最大利益为依归，并致力于继续作为真正的合作伙伴携手努力 。

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蔡崇信为香港第8大富豪

现年62岁的蔡崇信与60岁的吴明华于1996年10月在纽约市结婚。蔡崇信目前居住于香港，而吴明华则居住在美国。蔡崇信于1999年联合创办了阿里巴巴集团，现为公司主席，据《福布斯》2026年度香港50大富豪，蔡崇信以142亿美元（折合约1,107.6亿港元）身家位列香港富豪榜第8位。

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声明指蔡崇信将继续担任阿里巴巴主席，目前没有出售任何阿里巴巴股份的计划。

吴明华与蔡崇信于2019年以23.5亿美元收购了布鲁克林篮网队和纽约自由人队的全部股权，这项交易在当时成为了美国体育特许经营权史上最昂贵的收购。他们最初于2018年购入了49%的股份。在吴明华的推动下，WNBA球队纽约自由人队得以迁往布鲁克林巴克莱中心（Barclays Center）。

此外，这对夫妇于2014年创立了蔡崇信吴明华基金会（Joe and Clara Tsai Foundation），该组织主要专注于艺术、科学和社会公平领域。他们2020年创立了社会公正基金（Social Justice Fund），并承诺出资5000万美元，以帮助布鲁克林的经济流动性。

吴明华又于2021年创立了「Wu Tsai 人类表现联盟」（Wu Tsai Human Performance Alliance），致力于研究顶尖运动表现，包括女性运动员、伤患复原与预防、装备设计，以及运动与健身科学。吴明华毕业于史丹福大学和哈佛商学院，她同时也是旨在协助改革刑事司法系统的「REFORM 联盟」（REFORM Alliance）的创始合伙人。



