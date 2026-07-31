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MiniMax推影片模型H3 成本仅对手三分一

商业创科
更新时间：15:28 2026-07-31 HKT
发布时间：15:28 2026-07-31 HKT

内地AI初创公司MiniMax（100）今日（31日）发布新款影片生成模型H3，并计划在数日内释出模型权重，让用户能够下载并客制化底层系统，进一步加剧影片模型市场的竞争。MiniMax最新升12.56%，报229.4元。

可生成15秒2K影片 

MiniMax表示，H3模型能够处理文字、图像、影片及音讯，不仅可生成长达15秒且具备原生立体声的2K解析度影片，也可利用不同格式提供的提示及参考素材编辑现有内容，并将一个影片中的动作转移到另一个影片上，另外该模型在设计上亦可与多款国产晶片配合运作。

MiniMax表示，H3的目标领域广泛，涵盖广告、电子商务、产品设计及游戏等商业应用，并指模型生成2K影片的成本不到主流竞争对手产品的三分之一。自字节跳动今年2月推出Seedance 2.0以来，中国影片模型开发商之间的竞争日益加剧，而快手亦在同月发表了Kling 3.0。

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