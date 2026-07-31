Anthropic旗下Claude安全测试失控 配置错误入侵三公司系统
更新时间：11:23 2026-07-31 HKT
发布时间：11:23 2026-07-31 HKT
发布时间：11:23 2026-07-31 HKT
Anthropic周四（30日）表示，公司经过一轮安全审查后，发现旗下AI Claude在安全测试期间因配置错误导致模型连接网络，进而入侵三家公司的系统。
利用脆弱密码及未经验证端点
据Anthropic官方部落格显示，是次入侵活动涉及Claude Opus 4.7、Claude Mythos 5及一个内部研究模型，最早可追溯到4月份，且当时未部署标准安全措施。
入侵活动发生时，Claude被要求执行在模拟网络中寻找隐藏资讯的「夺旗」任务，尽管提示词告知模型无法上网，但因公司与其评估合作伙伴Irregular发生误解，导致模型连接公共网络，并利用脆弱密码及未经验证的端点等基本技术，破坏受影响组织的基础设施。
已通知受影响公司
Anthropic进一步指出，公司在OpenAI早前披露其AI代理入侵Hugging Face后，于7月23日对旗下AI审查，发现Claude可能连接网络的证据后于同日暂停所有安全测试，公司随后在审核约14万次测试会话后于7月24日发现入侵活动，并在周一通知受影响公司，其中两个组织对入侵事件并不知情。公司更强调，是次审查结果显示随着AI日益具备执行真实世界网络活动的能力，AI在内部及第三方测试环境中均需要更严格的控制措施。
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