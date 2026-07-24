CHIIKAWA特展珍藏版八达通售$158 拍卡即亮LED星光 另设限量版仅500套

「CHIIKAWA ARTIVERSE」主题展览将于8月1日至9月6日举行，八达通联同创意品牌 AllRightsReserved 及官方授权方 Spiralcute International再度合作，推出「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展珍藏版八达通、手机八达通卡面及八达通App主题。

卡面以幻彩烫印标志设计

八达通表示，今次「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展珍藏版八达通联乘系列，将展览主题融入卡面设计，带来多重趣味体验。系列设有三款成人版，分别以Chiikawa (吉伊卡哇)、Hachiware (小八) 及 Usagi (兔兔)为主角，每张卡均配备两颗LED灯，轻拍八达通读写器即可亮起星光，此外卡面配以幻彩烫印标志设计。

「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展珍藏版八达通，单卡售价为158港元（不设按金及储值额），每款八达通的包装上有二维码可下载相应角色的手机背景图片。

「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展珍藏版八达通。

三款八达通分别以Chiikawa、Hachiware及Usagi为主角。

限量版卡背有独立编号

八达通同时推出「CHIIKAWA ARTIVERSE」限量版八达通套装，内含三款卡面，并于每张卡背印上独立编号，专为收藏爱好者而设。套装售价为528港元（不设按金及储值额），全球限量500套，只于「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展会场发售，每名持票人限购一套。

此外，于8月1至30日期间，客户于7-Eleven单一消费满50港元或以上，并以八达通付款，可触发期间限定CHIIKAWA声效，为支付增添趣味。

八达通App7月28日起预订

八达通银包客户可于7月28日上午10时起至8月24日下午5时，透过八达通App优先预订，产品亦将于8月1日上午7时起，在港铁网上商店、全港7-Eleven便利店及「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展会场发售，数量有限，售完即止。

「CHIIKAWA ARTIVERSE」手机八达通卡面，每款售价18港元。

手机八达通卡面每款18元

八达通又指，为配合展览同步推出四款「CHIIKAWA ARTIVERSE」手机八达通卡面，每款售价18港元，用户可透过八达通App「卡面商店」选购其中三款，将CHIIKAWA及好友融入日常支付体验；每次付款时均可显示主题卡面，并同步呈现于App启动画面及主页介面。 同时又设有展览会场限定卡面，参观人士于K11 MUSEA展览现场，并备有手机八达通（八达通在iPhone或Apple Watch，或Android版八达通）及八达通App，透过流动装置扫瞄QR Code，可下载「展览限定」CHIIKAWA卡面。

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