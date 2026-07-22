港基金税制迎重大改革 毕马威料吸引全球资管公司 频接客户查询优惠

毕马威发布最新《香港资产管理及私募股权展望》报告，指本港基金免税制度及附带权益税务宽减制度即将改革，预计将吸引新一轮区域及全球资产管理公司进驻本港。毕马威中国香港另类投资部税务部合伙人冯洁莹表示，接获很多客户查询相关税务优惠，特别是海外基金平台，探讨落户或回流香港的可行性及相关准备工作等。

料改革很快可以落地

冯洁莹解释，是次改革增加涵盖的资产类别，以及「破天荒」增加附带收益和表现费（Performance Fees），又指以往本地基金免税制度在私募信贷和债券基金方面「没有到位」，如果该类基金主要收取利息收入，便可完全达到免税门槛，故「肯定很有兴趣搬来港」；是次明确界定数字资产基金可搬来港；对于传统对冲基金等来说，在基金经理层面，表现费在海外任何一个地方都要征税。因此，相信该改革在通过立法会二读和三读后，很快可以落地，届时可吸引基金平台和相关人才落户。

基金公司笑言压力大

她又透露每日工作8小时，当中约有5或6个相关会议，又指有基金公司的首席财务官半开玩笑地指面对大压力，因为一堆同事每日询问，「隔离基金可以免税，你有无帮我地争取」。由于相关优惠将追溯适用至2025课税年度，故有基金经理有意在改革落地后，即向税局申请。

毕马威中国香港资产管理合伙人姚子洋补充，有客户以半开玩笑的形式指要消化消息，暂时不方便与海外同事透露政策，担心所有同事都要求来港工作。

中国私募股权活动渐复苏

私募股权活动方面，毕马威中国香港资产管理合伙人高思敏表示，今年首季中国私募股权活动较为低迷，有21个宗私募股权交易，涉资16亿美元。但踏入第二和三季见到集资活动有早期复苏迹象，有基金经理表示正在积极募资或完成目标募资金额。如果此趋势持续，能够表明投资者近年因紧张地缘政治局势而持观望态度开始改变，将资金流入市场，以及在亚洲区经济环境改善和新股市场强劲带动下，之前减轻对中国投资的国际投资者似乎越来越愿意回来中国市场。

