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美国据报拟设专责部门审查顶尖AI模型 类似金融业监管局

商业创科
更新时间：15:03 2026-07-18 HKT
发布时间：15:03 2026-07-18 HKT

据彭博报道，美国政府正考虑一项计划，在人工智能行业参与下，由独立监管机构审查AI模型的安全性。

贝森特参与制定提案

报道引述知情人士表示，美国财政部长贝森特有份制定了该提案。提案将设立一个独立的人工智能监管机构，向美国证券交易委员会报告，模式类似美国金融业监管局。消息人士称，这项计划目前正由白宫幕僚长Susie Wiles审议。

报道指，这种做法将为Anthropic等领先AI公司提供更多确定性，Anthropic上月遭到美国出口管制，被迫暂时停用其Fable 5和Mythos 5模型。OpenAI在发布其最新Sol模型前，也应政府要求对其作出了重大调整。两家公司都反对政府干预，指相较美国官员指出的安全问题，政府反应过度。

安抚华尔街及AI公司

知情人士称，这项提案意在安抚两类利益相关人士，一类是希望尽量降低AI网络安全风险的华尔街公司，另一类是对政府监督这项新兴技术时做法前后不一感到沮丧的矽谷企业。他们表示，这个仍在讨论中的框架将允许两个行业在共同制定安全标准方面发挥更大作用。

其中一位知情人士称，特朗普尚未审阅这项计划。不过，在近期中国模型崛起，并引发AI相关股票遭抛售后，官员已加快相关工作，以便为AI行业提供更清晰的政策预期。知情人士称，Wiles通常只有在关税或AI政策等议题显现出对总统构成政治风险、且需要不同官员和机构开展大量协调时，才会介入政策争论。白宫一位官员表示，政府正在考虑多项方案，以巩固美国在AI领域的领先地位并加强网络安全。

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