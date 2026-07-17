Netflix料今季收入增幅12%创近3年低 盘后股价挫9%

Netflix（NFLX）公布，今年第二季收入录得125.6亿（美元，下同），按年升13%，略低于预期的125.8亿元。上季盈利按年升近9%至34亿元，每股盈利0.8元，胜市场预期的0.79元，并高于去年同期的0.73元。不过，该公司预期第三季收入增幅将放慢至近12%，拖累盘后股价下跌9%。

Netflix预料，全年收入将收窄至510亿至514亿元，维持全年营运利润率31.5%目标。第三季收入料为128.6亿元，按年增幅11.7%，为2023年底以来最小的季度增幅，金额亦低于市场预期的130亿元。

续透过自家广告提升变现能力

该公司表示，第二季收入增长主要来自会员增加、加价及广告业务。上半年观众观看内容总时长逾970亿小时，较去年下半年增长1.5%，较去年同期增长1.9%。另外，公司指广告方案每会员平均收入与无广告标准方案之间仍有差距，但差距正持续收窄，集团未来将透过扩大需求来源及自家广告技术提升变现能力。

观看时长报告由半年变每年公布

Netflix表示，目前在全球可接触家庭中渗透率不足45%，可接触收入市场份额仅约7%，认为未来仍有庞大的空间实现稳健成长。公司亦强调集团主要依靠内部建设而非收购扩张，对大型并购设有极高门槛，不会改变资本配置方针。

另外，Netflix宣布观看时长报告将于明年起由每半年公布一次，缩减为每年公布一次。公司解释指，是为了将焦点放在收入和利润等财务指标上。