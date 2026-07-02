Meta传售剩余算力及模型服务 市场质疑算力不再短缺 记忆体股集体下挫

Meta据报正制定云端基础设施业务计划，拟向外部客户出售剩余AI算力及模型使用权，与Amazon Web Services（AWS）、Microsoft Azure及Google Cloud等云端巨头正面竞争。消息带动Meta股价周三曾一度急升11.54%，收市报612.91美元，升8.81%。不过，市场开始质疑算力是否由短缺转向局部宽松，导致记忆体股集体下挫，SanDisk单日暴跌10.6%，美光下跌10.6%，AMD、Marvell及英特尔等AI晶片股跌幅皆超过6%。

Meta两大方案盼产生新收入

据彭博引述消息报道，Meta正组建相关业务，目标是把剩余AI算力出售予外部客户，以产生新收入来源。其中一个方案，是出售不同AI模型的使用权，模式类似AWS旗下Bedrock服务。Meta将负责营运数据中心及晶片，支撑包括自家Muse Spark模型在内的AI模型，并向开发者收费。

另一个方案则是出售「原始」算力的使用权，即类似CoreWeave等新型AI云端服务商。相关业务属于Meta Compute内部计划的一部分，该计划负责建设及管理Meta的AI基础设施。Meta发言人拒绝置评，相关计划仍处于制定阶段，未来策略仍可能改变。

报道指出，Meta近年把发展AI「超级智能」列为最高优先事项，并承诺投入数千亿美元兴建数据中心及采购高端晶片。相关投资规模庞大，令投资者关注公司能否从中获利。

云端业务则被视为一个潜在变现的方式。AWS、Azure及Google Cloud多年来透过出租算力、储存及软件服务，建立每季收入达数百亿美元的业务。随着AI开发商对运算能力需求持续强劲，Meta若能把部分多余算力出租，将可在AI基建热潮中取得新收入来源。

曾称出售算力「绝对在考虑范围」

尽管情况复杂，但Meta行政总裁朱克伯格早前曾在一个电话会议上向投资者表示，出售剩余算力或推出AI API服务「绝对在考虑范围内」，并称几乎每周都有外部公司询问Meta能否提供API服务，或是否有算力可供购买。

不过，他当时亦表示，Meta暂时未有出售相关算力，因为公司认为自身仍有用途。但若日后出现资源过剩，出售算力便会成为可行选项，这亦是公司敢于大规模投资AI基建的原因之一。

CoreWeave等AI基建股急跌

在Meta传出进军AI云端市场后，市场忧虑现有AI基建供应商竞争加剧。CoreWeave股价一度急跌逾14%，在美上市的荷兰AI数据中心公司Nebius Group亦曾跌逾17%。同时，市场原本押注AI伺服器、GPU、数据中心建设等将长期供不应求，但Meta释出「可出售剩余算力」讯号后，市场开始质疑算力是否由短缺转向局部宽松，导致今年表现最强势的记忆体股亦集体下挫。