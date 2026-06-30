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深圳地铁试行Visa「一拍即付」 覆盖432站 港人跨境出行可享10%现金回赠

商业创科
更新时间：17:22 2026-06-30 HKT
发布时间：17:22 2026-06-30 HKT

Visa今日（30日）宣布，旗下Tap to Ride「一拍即付」服务即日起在深圳地铁启动试行，成为继香港和广州之后，粤港澳大湾区第三个支援该服务的城市，提升入境旅客在中国出行的支付便利性。

覆盖深圳地铁17条路线

试行计划暂时覆盖深圳地铁17条路线、432个车站，乘客可在设有Visa标志的闸机直接拍卡进出车站。

至于访深旅客只需凭Visa晶片卡，或绑定Visa卡的流动装置，便可「一拍即付」，乘地铁也无需预先购票、不用带现金及不需要下载流动应用程式。另外，是次服务更延伸至11号线商务车厢，便利商务客户。

Visa 香港及澳门区董事总经理梁普宁表示，深圳地铁引入Visa支付服务，为国际旅客及往返深港两地的香港市民带来更便捷的体验，让他们无需事先开通当地支付帐户，即可使用熟悉的支付方式。

扩大全国及全球交通网络布局

近年来，Visa Tap to Ride「一拍即付」已广泛应用于港铁、巴士、电车及渡轮等多种公共交通工具。除了大湾区，Tap to Ride「一拍即付」的应用亦已在北京、上海、成都、广州等国内主要大城市全面开通：

北京地铁： 覆盖全部 29 条路线及 523 个车站。
上海轨道交通： 于 21 条路线及 517 个车站全面试行。
成都： 覆盖 400 多个地铁站及 7,000 多辆巴士。
广州地铁： 整个地铁网络均支援此服务。

10%现金回赠限时礼遇

Visa更特别为本地旅客推出限时价惠，由即日起至7月31日，合资格的港澳Visa持卡人于支援Visa的海外公共交通网络（包括深圳地铁）「一拍即付」，即可享有高达10%现金回赠。要留意的是，持卡人必须成功进行网上登记，且推广活动设有配额。

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