CASIO复古表爆红掀热潮 靠香烟指环赚第一桶金 首款电子表已面世逾50年

钟表界近期掀起一股复古平价表热潮，其中CASIO Vintage AQ-230系列多款配色成为社交平台热话，连带AQ-240、AQ-800等经典型号亦再度受到追捧。原本定价仅数百港元的入门款手表因近期在Threads等平台爆红，不但带动本地零售市场抢购潮，也令这个拥有逾半世纪腕表研发历史的日本品牌，再次成为市场焦点。

在大埔开业逾30年的钟表店负责人向《星岛头条》记者表示，近期CASIO手表查询及销情均显著上升，「现在每天都有很多人来买，我忙到连午饭都无时间食。」采访当日，店内挤满前来选购手表的顾客，店主忙于为客人调校时间及表带长度。

到场选购的顾客刘小姐表示，CASIO一向予人耐用、实用及性价比高的印象，无论平价还是较高价产品线均有覆盖；正因如此，除了部分Vintage款式近日成为热话，消费者对品牌的接受度仍然相当高。

对Z世代（Gen Z）消费者而言，CASIO手表是兼具复古设计、实用功能与可负担价格的时尚单品；而今次热潮，亦同时唤醒了不少80后及90后中学时期戴电子表的青涩回忆。回顾品牌半世纪的发展轨迹，CASIO于2024年迎来研发手表产品的50周年。在日本钟表界「御三家」，即SEIKO（精工）、CITIZEN与CASIO，其中CASIO不仅是最年轻的一员，更是唯一并非以传统钟表制造起家的品牌。

公司初期做「香烟指环」

CASIO的成立可追溯至1946年，当年工程师㭴尾忠雄在东京创立公司，最初以生产计算机相关零部件为主，品牌名称亦取自其姓氏「㭴尾」的日语读音「Kashio」。有趣的是，创业初期令公司打响名堂的首款产品并非电子设备，而是一枚「香烟指环」。这款产品让使用者可将香烟固定于手指上，在没有烟灰缸的情况下亦可轻松吸烟并腾出双手工作。这项贴心设计在二战后的日本大受欢迎，并为公司赚得第一桶金。

1949年，㭴尾忠雄在东京银座一场展览上接触到电动计算机，深受启发，遂决定与兄弟合作投身研发。凭借电子技术基础，CASIO于1957年推出「14-A型」计算机，成为全球首款全电子式计算机，公司亦于同年正式更名为「カシオ计算机株式会社」（CASIO计算机株式会社）。这一阶段的成功，令CASIO在日本电子工业中建立重要地位，亦为其日后进军腕表市场奠下技术基础。

电子表曾是奢侈品代表

1974年，CASIO推出旗下首款电子腕表Casiotron，正式进军钟表市场，是世界第一只不须手动调整大小月或闰年的全自动电子表。值得一提的是，首代Casiotron（QW02-10 系列）定价高达58,000日圆，几乎等同于当时日本大学毕业生一个月的起薪，可见当年数码手表其实属于科技与奢侈品的象征。

首代Casiotron（QW02-10 系列）定价高达58,000日圆，几乎等同于当时日本大学毕业生一个月的起薪。

此后数十年间，CASIO持续拓展腕表版图，并逐步形成不同产品定位。1983年推出的G-SHOCK系列，以高耐冲击性能打响名堂，其后更由功能性腕表演变为全球潮流文化符号；CASIO亦将电子计算技术融入腕表之中，推出计算机表款，集闹钟、秒表、计时器及世界时间显示等多项实用功能；1995年推出可测量高度与气压的ATC-1100，随后发展成户外定位鲜明的 PRO TREK系列；2004年则推出主打高阶商务市场的OCEANUS系列。

CASIO将电子计算技术融入腕表之中，推出计算机表款。

1983年推出的G-SHOCK系列，以高耐冲击性能打响名堂，其后更由功能性腕表演变为全球潮流文化符号。

至于近日再度爆红的AQ-230则于1995年面世，属于指针与数码显示结合的经典型号。其金属表壳与金属表带设计简洁俐落，兼具复古感与实用性，面世近30年仍具极高辨识度。

从计算机零部件起家，到成为日本钟表代表品牌之一，CASIO的发展轨迹横跨电子科技与大众消费两大领域。品牌既能推出G-SHOCK 这类具功能与潮流双重属性的产品，今次则凭AQ-230这类定价亲民的Vintage款式重新吸引年轻客群，除了反映复古风潮持续升温，亦显示经典设计在数码时代仍有强大市场吸引力。

对上一代消费者而言，它承载成长记忆；对新一代消费者而言，则是一种可以负担、亦容易配搭的复古生活风格。这种跨世代的品牌认受性，正正是CASIO历久不衰的原因。

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