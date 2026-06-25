阿里被指违规「蒸馏」AI模型 Anthropic促特朗普政府行动 股价曾跌近半成

据彭博引述消息及一封信件报道，Anthropic指控阿里巴巴（9988）透过数以万计的虚假帐户，大规模「违规」取用旗下Claude人工智能模型，从而规避该公司将产品限制在中国市场之外的政策。Anthropic发言人拒绝评论信件细节，但强调政府与业界需要协同行动，应对模型「蒸馏」问题。消息传出后，阿里巴巴（9988）今早股价受压，曾跌近5%至94.55元。

所谓「蒸馏」，是指开发者利用另一个AI模型的输出结果，训练或建立具相近能力的新模型。Anthropic指出，若未经授权用于复制前沿AI模型，将违反AI实验室的使用条款；并警告以此方式建立的AI系统，往往可能缺乏足够的安全防护。

4月至6月涉近2.5万假帐户

报道指出，Anthropic已向多名美国参议员及白宫官员发信，声称阿里通义千问（Qwen）AI实验室的相关人员，针对Claude多项核心能力进行取用，包括软件工程及智能体推理等。Anthropic形容，这是目前中国企业试图「借用」美国顶尖AI实验室成果的最大规模行动。

Anthropic在信中声称，今年4月至6月期间，阿里相关行动透过近2.5万个虚假帐户，与Claude进行2,880万次互动。公司又指，相关行动与其他中国开发者的做法相似。

指多间中企低成本开发竞争模型

Anthropic警告，阿里及其他中国AI实验室正系统性及未经授权地使用美国领先AI模型的输出结果，透过「模型蒸馏」（versarial distillation）方式，以较低成本开发新一代竞争聊天机械人。

公司在信中形容，这种「蒸馏」攻击是非法及有组织地以工业规模进行，目的在于撷取美国前沿AI实验室的能力，再重新包装成自身模型，而毋须承担训练顶尖模型所需的研发及运算成本。

Anthropic促遏止不当取用AI输出结果

报道指出，Anthropic今次发信是美国主要AI公司要求限制模型「蒸馏」做法的最新行动。Anthropic、OpenAI及Google已合作分享涉及违反服务条款的「蒸馏」个案。Anthropic及OpenAI过去亦曾警告，包括DeepSeek及Minimax在内的中国AI初创公司，曾利用「蒸馏」方式开发自身模型。Anthropic同时促请特朗普政府加强行动，遏止中国企业不当取用美国AI模型输出结果。

美议员最快周三提修正案应对

报道提到，华盛顿方面已正着手回应美国AI业界的忧虑。据知情人士透露，田纳西州共和党参议员Bill Hagerty与新泽西州民主党参议员Andy Kim计划最快于周三提出一项修正案，并将纳入一项必须通过的国防法案。该修正案拟将任何被发现不当取得美国AI模型输出，以帮助训练竞争模型的中国公司列入黑名单或予以制裁。不过，目前仍不确定相关修订能否获足够支持并纳入最终国防法案版本。

报道又指，特朗普政府早前已就相关问题采取初步行动。白宫科技政策官员4月曾发备忘录，指美国将协助打击中国企业利用美国模型输出结果的行为，并特别提到相关做法与合法研究不同，因其涉及「工业规模」及大量代理帐户。Anthropic称，阿里相关行动发生在该备忘录发布之后，反映有关行为无视美方警告。