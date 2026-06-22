腾讯旗下微信测试AI助手「小微」 主要采用自家WeLM模型

腾讯（700）正加快在微信加入AI功能。微信今日（22日）表示，已向小量用户开放测试全新AI助手「小微」，用户可透过文字或语音与该服务互动，还可以透过存取小程式帮助用户完成各种任务。

部分查询或调用DeepSeek

腾讯客服另发声明指，「小微」主要使用微信自家大语言模型WeLM，但在处理部分查询时，亦会调用DeepSeek模型。

彭博指出，腾讯在AI模型能力及用户采用率方面，暂时落后于字节跳动及阿里巴巴（9988）等同业。虽然腾讯近年持续加大AI投入，但市场仍关注其AI成果能否真正转化为收入增长。

随着中国科技公司加速将AI代理及大模型功能整合至超级应用，平台之间的竞争亦愈趋激烈。阿里旗下蚂蚁集团早前亦正在支付宝内测AI代理，用户可透过该功能预约叫车、点外卖等。