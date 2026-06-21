OpenAI传本周内发布GPT-5.6 高层称「有意义的改进」

有外国科技媒体报道指，OpenAI或将于本月下旬推出新一代旗舰模型GPT-5.6，预期该模型将在编码、Agent工作流程及3D生成等核心能力上大幅提升，并且将以更低定价推出冲击竞争对手。

报道指，OpenAI首席科学家Jakub Pachocki近日在内部向员工表示，GPT-5.6是对GPT-5.5的「有意义的改进」。据报GPT-5.6系列涵盖mini、标准版及Pro版，可能在本月22日至28日发布。

Agent能力传全面强化

有传GPT-5.6将在Agent化能力上的全面强化，其最大上下文长度可能由100万个tokens扩展至150万个tokens，效率提升10%至15%，意味相同费用可处理更多工作量。另外有指GPT-5.6在代理编码（agentic coding）场景中，表现已优于Anthropic的Mythos系列，SVG生成能力亦被指超越Claude Fable 5。