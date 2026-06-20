微信灰度测试AI助手小微 传可一句话生成小程序

有内地网民近日发现腾讯（700）旗下微信新增了名为「小微」AI工具，内媒向腾讯客服求证，获确认智能助手微信小微，是微信团队在小范围内测的原生AI助手，正进行「灰度测试」。

有网民表示，近日打开微信后，在主页面左上角新增绿色标识，点击进入后显示名为「小微」的AI工具，顶部标注「测试版」。

微信客服表示，小微支持通过文字或语音对话操作微信原生功能，例如调整设置、发送消息、拨打电话等。小微目前使用多个AI模型，包括腾讯自研及开源优质模型。目前微信小微的灰度测试覆盖多个系统，具体参与资格请以实际页面显示为准。

另外，内媒报道指小微的功能还支持聊天、文件总结、提醒设置、音乐推荐以及根据自然语言创建个性化小工具。值得留意是，「小微」设有「一句话生成小程序」功能，用户可直接输入指令，小微会生成具备基本页面、记录按钮等元素的可用小程序雏形。用户还能进一步要求修改风格。不过，目前生成的小程序仅限用户自己使用，暂不支持分享给他人。

