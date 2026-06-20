特朗普称不再视Anthropic为国安威胁 赞阿莫迪反应迅速及负责任

美国总统特朗普表示，他不再视人工智能公司Anthropic为国家安全威胁。他周五在Axios访问中，被问及是否将Anthropic或其行政总裁阿莫迪（Dario Amodei）视为国家安全威胁时，特朗普回答：「嗯，现在不是，但一周前，也许是。」

特朗普上周下令Anthropic禁止外国人访问其最先进AI 模型 Fable 5 和 Mythos 5，该公司随即停止了所有用户的使用权限。据报Anthropic的高级技术人员本周较早时间原定与特朗普政府官员会面，讨论有关其最先进 AI 模型 Fable 5 和 Mythos 5 的外国使用争议。

特朗普G7曾晤阿莫迪

特朗普在访问中表示，阿莫迪对政府的出口管制指令「反应非常迅速」且「负责任」。报道指，特朗普本周与其他七国集团（G7）领导人在法国的峰会上会见了包括阿莫迪在内的科技公司高层。

不过，报道指特朗普并未排除动用《国防生产法》（Defense Production Act）的紧急权力来针对Anthropic。特朗普表示：「我有权力使用很多工具，但我不确定是否需要这么做。」

Anthropic感谢美国政府

Anthropic发言人回应该访问指：「感谢政府在此事上的持续合作，并致力于与他们携手努力，尽快解决问题。我们将继续致力于共同目标，即保护关键基础设施，并确保美国在人工智慧领域保持领先。」

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