Google DeepMind副总裁跳槽Anthropic 2年前凭蛋白质研究获诺奖

Google DeepMind副总裁、2024年诺贝尔奖得主John Jumper宣布加入Anthropic。Jumper一直是 Google AI 编码开发团队的核心成员，其离职恐拖累Google在AI模型的发展。

Jumper与DeepMind行政总裁Demis Hassabis共同因开发能预测蛋白质结构的 AI 模型 AlphaFold 而获得2024年的化学诺贝尔奖。Jumper在社交平台上发文表示，在 Google DeepMind 工作近 9 年后，决定离开并加入 Anthropic，他感谢Hassabis指，「在我博士毕业仅六个月后，（Hassabis）就大胆让我领导 AlphaFold 团队。」Hassabis则在社交平台上感谢Jumper在过去9年的合作，「我们在 AlphaFold 上的成就改变了世界，展示了 AI 在科学与医学上的可能性，为 AI 造福人类指引了方向。」

Google DeepMind 的发言人确认了Jumper的离职，并表示公司感谢他在推进科学与 AI 方面的贡献，Anthropic发言人亦确认朱姆珀将加入该公司。

Google AI编码工具传受挫

彭博报道引据Google前员工指，Google 在向企业销售 AI 编码工具方面一直举步维艰。近月DeepMind 的员工和高层也提出担忧，认为公司缺乏针对企业需求的明确解决方案，而 AI 编码工具已成为 Anthropic 和 OpenAI 的重点，并推动了两间公司近期的快速发展。

Google另一位重量级研究员Noam Shazeer早前则跳槽至OpenAI。Shazeer曾共同撰写一篇奠基性论文，推动了 AI 的爆发式发展。



