星巴克香港办公室传裁员两成 涉监管亚太业务人手

据彭博引述知情人士报道，星巴克（Starbucks）在伦敦和香港办公室进行裁员，其中在香港裁减约20%的员工，即大约60个职位，该办公室主要负责监管中国和日本以外的亚太地区业务。伦敦办公室也裁撤了约120个职位，该办公室是星巴克在欧洲、中东和非洲的总部。星巴克现时正赋予第三方特许经营商更大的自主权，以经营其北美以外的门市。

伦敦办公室裁约120个职位

星巴克一直在重组企业团队，以削减成本并精简管理层级及专注于协调工作的职位。随著推出新产品、改造行销策略以及推行门店翻新计划，公司销售额近期从长期低迷中回升。截至3月29日的财政季度，星巴克国际业务的可比销售额增长了约3%，连续三个季度实现增长；星巴克的股价今年来也上升约20%。

报道指，除了5月发布的全球重组公告外，星巴克拒绝进一步置评，当时公司宣布了美国最新一轮裁员，并表示正在审查其国际企业团队。

中国业务已建立合资企业

在北美以外，星巴克正逐步退出直营门市模式，改由特许经营商更大程度地掌控业务，以便释放更多时间和资金，用于美国本土的自营门店。公司表示希望将国际门市数量翻倍至约40,000间，主要依靠第三方合作伙伴。另外，星巴克去年已在中国业务上建立合资企业，并正在研究日本业务其他前景选项。

作为星巴克重组计划的一部分，该公司正在将部分工作职责转移给特许经营商，或由西雅图等办公室的企业团队负责，这些团队服务于多个地区。目前尚未清楚伦敦办公室将保留多少员工。

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