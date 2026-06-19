汇丰澳洲防诈骗工作缺失 遭罚款1.9亿

澳洲证券及投资委员会（ASIC）发表声明指出，汇控（005）旗下的汇丰澳洲承认在保护客户免受诈骗方面存在缺失，导致客户损失数千万澳元，并同意支付3500万澳元（约1.93亿港元）罚款。

逾千未授权交易 涉款3500万澳元

据彭博报道，事件发生于2020年1月至2024年8月期间，涉及超过1000宗未授权交易报告，牵涉金额约3500万澳元，部分个案包括有骗徒假扮汇丰职员行骗。汇丰亦承认其系统有缺陷，未能在客户帐户被锁后，通知他们如何重新取得帐户使用权。

待法院批准和解

ASIC在声明中指出，汇丰澳洲承认存在一系列不足，包括内部转帐系统缺乏有效管控，以及调查诈骗个案出现延误。ASIC与汇丰将于周四向联邦法院寻求批准和解，当中包括裁定汇丰违法，并颁令相关罚款。ASIC又指出，汇丰澳洲已设立大规模补偿计划，现已向受影响客户支付约2,150万澳元赔偿，后续仍会有更多补偿。同时，汇丰已追回650万澳元，并将相关款项归还客户。

汇控传正寻售澳洲零售银行业务

汇丰发言人表示，和解协议仍有待联邦法院批准。报道称，此际汇控正寻求出售其澳洲零售银行业务，潜在买家据报包括澳洲国民银行。