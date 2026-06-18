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国泰货运引入华民航空A330货机 料第四季交付

商业创科
更新时间：21:43 2026-06-18 HKT
发布时间：21:43 2026-06-18 HKT

国泰航空（293）旗下全货运航空公司华民航空宣布，已与飞机租赁公司Air Transport Services Group旗下Cargo Aircraft Management签订协议，以长期租赁形式引入一架空中巴士A330P2F改装货机。新货机预计于今年第四季交付，进一步扩展货运机队规模，并强化区域航空货运网络。

华民航空营运 服务国泰货运航点

华民航空目前营运14架全A330F货机，主要为DHL Express提供优先速递服务，同时为国泰货运提供额外运力。国泰表示，该新租用的A330P2F货机将由华民航空营运，主要负责国泰货运前往中国内地及其他区域航点的货机服务。

国泰货运董事彭德明指出，现时正积极扩展货机机队以配合运力增长计划，新引入的A330货机能与国泰货运未来接收的A350F新一代货机产生协同效应，令该集团在建构区域货运网络时更具弹性，同时巩固香港作为全球领先航空货运枢纽的地位。

国泰货运的机队拥有20架波音747货机，上月公布行使购买权，增购两架空中巴士A350F货机，连同于2023年公布订购的6架同型号货机，国泰货运就A350F货机的总订单数量将增至8架。

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