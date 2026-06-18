萝卜快跑香港安全行驶里程逾23万公里 「适应右軚左行规则」

百度（9888）旗下自动驾驶出行平台萝卜快跑于今日开幕的2026国际汽车及供应链博览会上，展出两辆第六代自动驾驶车RT6，并公布在港测试进展。

自2024年11月取得香港首张自动驾驶车辆先导牌照以来，萝卜快跑在港测试已超过一年，截至2026年4月底，安全行驶里程已超过23万公里。公司表示，测试区域由最初的机场岛逐步拓展至北大屿山、九龙东及港岛南区，已全面「适应右軚左行规则」，在多种复杂场景实现安全平稳运行。

陈恒镔：自动驾驶可补充香港公共交通

立法会交通事务委员会主席陈恒镔及议员林铭锋一行到访萝卜快跑展区，了解在港测试进度及智慧出行方案。陈恒镔表示，香港面对司机高龄化问题，正正需要自动驾驶切入，期望未来以合适方式在指定区域试行营运，让自动驾驶车辆成为现有交通的补充工具。林铭锋则指，自动驾驶为点对点服务，有助解决司机短缺及劳动人口老化，期望尽快实现商业化营运。

测试区域扩至港岛南区

百度副总裁、智能驾驶事业群组海外事业部总经理杨楠表示，香港的测试经验为后续开拓海外市场奠定坚实基础，与施政报告「推动业界以香港平台开拓海外，尤其右舵市场」的部署高度契合。他强调，将充分发挥香港「背靠祖国、联通世界」的独特优势，持续推动自动驾驶技术走向更广阔的全球市场。

全球全无人驾驶里程2.2亿公里

全球方面，截至2026年5月，萝卜快跑自动驾驶总里程已逾3.3亿公里，全无人驾驶里程突破2.2亿公里，足迹覆盖27个城市。截至今年4月，累计提供出行服务订单超过2,200万张单。2026年第一季度，萝卜快跑提供了320万次全无人自动驾驶服务，3月单周订单量高峰超过35万张单，同比增长120%。

未来探索北部都会区及跨境服务

萝卜快跑表示，未来将积极探索参与北部都会区发展及跨境自动驾驶服务，引入多情景测试及应用，并与本地公共交通营运商探讨合作，深化在港研发部署，助力香港成为全球自动驾驶技术创新与商业化的标杆城市。