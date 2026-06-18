港银去年总收入增逾5% 毕马威：不良贷款率料明年回落 业界需顺应结构转型

毕马威最新发布的《2026年香港银行业报告》指出，香港银行业在 2025年录得稳健的整体业绩，盈利按年增长3.2%至2900亿元，总体收入则增5.1%至5800亿元。展望未来，利率前景不明朗、商业房地产市场持续疲弱，以及存款竞争加剧等挑战，或会对银行盈利能力构成压力。

严打跨境违规投资影响不大

就近期内地打击非法跨境投资活动及本港监管机构相应采取收紧措施，毕马威中国香港特别行政区银行业高级合伙人马绍辉（Paul McSheaffrey）认为有关举措影响不大，因举措只针对个人非法跨境投资，并非限制资本流动，中央仍将香港定位为国际金融中心，并利用香港作为超级联系人支持中资企业出海，所以长远对香港银行业前景仍乐观。至于本港银行财富管理业务所受措施带来的影响，他指这视乎银行而定，但相信措施对高净值客户相关财管业务没甚影响，不过会造成短期负面情绪。

他又指随著本港银行完成处理个别商业房地产公司的问题贷款，料银行业的不良贷款率将于明年回落。

毕马威最新的香港银行业报告指出，去年全港持牌银行的总资产按年增长7.1%至 26 万亿元，而扣除减值前营运利润上升 5.5%至 3370亿元。尽尝减息效应浮现导致净息差收窄，本港银行业的资产负债表依然展现出良好韧性。惟未来银行盈利能力或受压，故维持优质的资产质素及审慎的风险管理，对保障盈利和保持资产负债表韧性仍然至关重要。

报告强调，香港银行业下一阶段的增长动力，将愈来愈取决于各银行能否顺应当前正在发生的结构性转变。而香港的固定收益及货币市场、转型金融均为未来的重要机遇。

倡建完整黄金价值链

毕马威中国香港特别行政区银行业及资本市场主管合伙人宋家宁表示，建立完整的黄金价值链，是香港固定收益及货币市场发展的重要延伸，亦为银行业带来涵盖融资、托管、结算，以及为国际及内地客户开发创新产品等多元机遇。

马绍辉称，本港银行业的前景较以往更受结构性转变所影响。在净息差等传统收入来源持续受压的环境下，能把握资本市场、转型金融及科技驱动银行服务等领域所涌现的新机遇，并维持稳健管治、信任与韧性的银行，将更有能力实现可持续增长。

此外，报告指人工智能（Al）的应用正迈向新阶段。当银行逐步由零散的AI试点项目走向大规模应用，最大的挑战已不再是技术本身，而是如何建立完善的管治架构、模型风险管理及问责机制，以支持AI在整个机构内安全而有效地扩展。