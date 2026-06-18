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微软据报在华售OpenAI模型大赚 字节跳动、蚂蚁及腾讯均为客户

商业创科
更新时间：12:33 2026-06-18 HKT
发布时间：12:33 2026-06-18 HKT

据彭博引述知情人士报道，尽管中美在人工智能（AI）领域竞争升温，微软仍透过Azure云服务向内地企业销售AI模型，并建立了庞大业务。其中字节跳动近年通常是微软最大AI客户，主要使用OpenAI模型，预计每年在微软AI及云端服务支出逾10亿美元（约78亿港元）。同时，蚂蚁集团、美团（3690）及腾讯（700）等内地科技企业，亦透过微软Azure购买AI模型服务。

在华AI收入增速胜其他地区

报道指出，微软在华业务占整体收入比例仍然不大。微软总裁Brad Smith早前在美国国会作证时表示，中国业务在2024年只占集团整体收入约1.5%。不过，彭博引述内部销售会议纪录指，Azure在中国的AI收入增速快过其他销售地区。微软时任首席商务官Judson Althoff去年7月曾向员工表示，Azure中国AI收入在截至2025年6月底止财年约增长了两倍，而上一年度更急升约4倍。

报道指，由于微软与OpenAI的合作安排，微软可自行制定在中国销售GPT系列等模型的政策。除OpenAI模型外，微软亦在中国提供其他AI模型，但不包括Anthropic等部分公司模型。

OpenAI忧虑模型被「蒸馏」

不过，微软在华AI业务亦引起争议。美国部分科技高层及国会议员视中国AI发展为美国科技业的重大威胁，忧虑知识产权被盗用或AI模型被不当使用。Anthropic及OpenAI本身均不直接向中国企业销售模型。

报道又引述知情人士指，OpenAI曾私下向微软抱怨，微软在阻止中国公司以「模型蒸馏」方式复制其模型方面做得不够。所谓「蒸馏」，即利用大型模型输出结果，协助训练或建立另一套模型。

蚂蚁集团发言人则表示，公司自主研发AI模型，核心产品并不依赖外部模型。

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