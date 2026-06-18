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SpaceX吸干散户资金 3日净流入超过七巨头总和 韩国散户上市首日扫近8亿美元

商业创科
更新时间：12:28 2026-06-18 HKT
发布时间：12:28 2026-06-18 HKT

据Vanda Research数据显示，SpaceX上市后成为散户资金焦点，在首3个交易日，美国本土散户净买入金额达3.698亿美元，超过同期散户买入「美股七巨头」的总和。

散户3日净买入3.7亿美元

SpaceX于6月12日在纳斯达克挂牌，IPO发行价为每股135美元，上市后股价一度急升。截至周三收市，SpaceX股价较招股价累升逾42%，周二盘中市值更一度超越微软及亚马逊。

Vanda Research指出，在SpaceX上市前一周，英伟达（Nvidia）仍是散户净买入最多的股份；但SpaceX上市后的3个交易日内，散户净买入3.698亿美元SpaceX股份，同期英伟达只录得8,820万美元散户净买入。

资金集中单一股份

Vanda Research表示，若将英伟达、Google母公司Alphabet、亚马逊、微软、Meta、道富标普500 ETF（SPY）及景顺纳斯达克100 ETF（QQQ）的散户买入金额合计，规模亦只是与SpaceX相若。值得留意的是，Tesla及苹果同期均为散户净卖出股份，因此未被纳入比较。

不过，Vanda数据显示，即使计入SpaceX上市带来的增量，上周美股个股散户周度净买入额仍创2020年3月以来新低。该行指出，其他AI相关股份的散户资金流入远低于市场预期，目前资金几乎集中于SpaceX一只股份，未见明显外溢效应。

成韩国散户中最受欢迎美股

除美国散户外，韩国投资者亦成为SpaceX热潮的重要力量。被称为「西学蚂蚁」（seohak ants ，远征美股的散户）的韩国海外散户，在SpaceX上市首日净买入近8亿美元股份。

据韩国预托结算院数据，韩国散户投资者单日净买入SpaceX金额达7.96亿美元，令SpaceX成为韩国逾1,400万名散户投资者中最受欢迎的美股。相关单日净买入金额，更超过过去3个月内任何其他美股的累计净买入额。

早于SpaceX上市前，韩国投资者已对相关概念有强烈需求。数据显示，过去一个月，韩国投资者净买入3.1654亿美元TEMA Space Innovators ETF，该基金持有SpaceX相关股份。

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