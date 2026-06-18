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库克预告苹果产品加价 受累晶片成本急升 iPhone Pro或贵逾2000元

商业创科
更新时间：10:13 2026-06-18 HKT
发布时间：10:13 2026-06-18 HKT

据《华尔街日报》报道，苹果行政总裁库克（Tim Cook）表示，公司计划上调产品价格，以抵消记忆体及存储晶片成本急升带来的压力。他形容加价「遗憾但不可避免」，并指苹果一直试图保护客户免受加价影响，但目前情况已变得「不可持续」。

或下次发布会前已加价

库克未有交代加价时间、幅度或涉及产品，而苹果下一次重大产品发布预料在9月举行，届时或推出iPhone 18系列，当中料包括新款折叠iPhone。不过，报道指加价或会更早出现，尤其是Mac及iPad。苹果上月亦已在两次发布会之间，上调了Mac Mini的起售价。

报道指出，AI企业对记忆体及存储晶片需求急增，大幅推高相关成本。研究机构TechInsights估计，若苹果要在维持利润率下把更高成本转嫁消费者，下一代iPhone Pro机型价格或需上调约270美元（约2,106港元）。

事实上，自Google、Microsoft、Meta及Amazon等科技巨企去年起宣布大幅增加资本开支以来，记忆体及存储晶片价格已升至原来约4倍。TechInsights更预计，相关晶片价格将持续上升至2027年。

拟用现金储备增记忆体供应

面对供应紧张，库克表示，苹果准备动用现金储备以增加记忆体供应，但未有透露具体安排。他承认，AI超大规模云端服务商正以3至5年合约及巨额预付款锁定供应，苹果要匹配相关条件并不容易。

被问及是否会自建记忆体及储存晶片工厂，库克明言不会，称苹果不可能做所有事情，并清楚知道自身擅长的范畴。报道又引述知情人士指，苹果每年在记忆体及存储晶片上的开支达逾百亿至数百亿美元，是全球最大客户之一。过去苹果可凭庞大采购规模压低供应商价格，但在AI公司涌入市场后，苹果亦需要面对排队抢货的局面。

库克：「百年一遇的洪水」

另一方面，制造PC、游戏机及智能手机的企业已陆续加价，包括惠普、戴尔及任天堂。摩根士丹利估计，今年美国智能手机及PC价格将上升15%。库克形容，自己在电子供应链工作逾40年，从IBM、Compaq到苹果，从未见过过去6个月这种大宗商品价格波动。他形容今次晶片成本急升是「百年一遇的洪水」，在其职业生涯中未曾见过类似情况。

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