香港初创企业用AI数量按年急升4.7倍 调查机构：企业更「AI原生」

金融科技公司Aspire研究显示，香港初创企业的AI使用量按年激增473%，其中以AI编程助手Cursor最受欢迎，反映本地初创正高速融合AI建立业务流程。

AI编程助手成初创必备入门工具

报告分析超过1万间新加坡及香港企业的匿名交易数据，涵盖AI及软件、薪酬、商务旅游及工作空间等开支模式。调查发现，香港初创企业沿用AI数量按年增长473%。由于主流AI聊天工具在本地机构常受存取限制，Cursor等AI编程助手已成为香港初创界入门必备的AI工具。新加坡方面，企业则倾向深度整合多个AI平台，Anthropic的Claude用户增长258%，开支更激增17倍。

商务旅游方面，香港初创企业机票开支按年增长250%，占整体旅游开支46.3%，酒店住宿开支同步反弹，显示创办人及管理团队正加强面对面交流。

港企薪酬中位数17600元

薪酬方面，香港企业薪酬中位数按年上升31%至2,266美元（约17,674港元），平均薪酬亦增长14%至4,673美元（约36,449港元）。办公室相关开支按年增长近5倍，主要集中在灵活及联合办公空间，而非传统长租合约，反映中小企在控制成本同时重返实体办公环境。

Aspire联合创办人兼行政总裁Andrea Baronchelli表示，初创企业是更广泛商业趋势的先行指标，今次报告显示的变化速度惊人，企业正变得更「AI原生」、更分散，亦更具适应力。