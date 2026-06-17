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怡斯莱与英航延长可持续航油协议 节省伦敦至纽约班机34万个经济舱碳足迹

商业创科
更新时间：20:28 2026-06-17 HKT
发布时间：20:28 2026-06-17 HKT

中华煤气（003）孵化的可再生燃料生产商怡斯莱（EcoCeres）宣布，与英国航空公司的可持续航空燃料（SAF）供应协议延长至2030年底。新协议下，怡斯莱提供的SAF预计将帮助英国航空减少约19.8万吨生命周期碳排放，相当于抵消伦敦至纽约直飞航班约34.1万个经济舱往返座位的碳足迹。

100%废料生产SAF

怡斯莱的SAF采用100%废料基原料生产，如废弃食用油，与化石航空煤油相比，可减少高达94.4%的生命周期温室气体排放。SAF无需改造即可在现有飞机和机场加油基础设施中使用。

怡斯莱行政总裁Matti Lievonen表示，是次合作延续体现双方伙伴关系的牢固，以及共同致力于加速航空业脱碳解决方案的决心。

怡斯莱：凸显航空价值链长期合作重要性

怡斯莱亦指，是次协议延长凸显航空价值链长期合作的重要性，有助支持SAF市场发展，将持续提升生产能力，以满足航空业对可再生燃料日益增长的需求。

怡斯莱由中华煤气孵化，利用自主研发技术将生物质废料转化为可再生燃料，目前主要生产SAF、可再生柴油及可再生石脑油。

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