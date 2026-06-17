Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

蚂蚁集团去年研发投入350亿人币创新高 占收入逾一成

商业创科
更新时间：19:17 2026-06-17 HKT
发布时间：19:17 2026-06-17 HKT

蚂蚁集团发表2025年度可持续发展报告，披露去年研发投入达350.3亿元人民币，创历史新高，连续4年研发投入占营收比例超过10%。研发重点聚焦于基座人工智能（AI）大模型、AI赋能的支付及生活服务，以及AI健康服务等领域。

AI健康应用「蚂蚁阿福」用户破亿 AI支付完成3亿笔

截至今年2月，蚂蚁集团旗下原生AI健康应用「蚂蚁阿福（AQ）」用户数突破1亿，串联内地逾5,000家医疗机构，约2,000名医生在平台开设「AI分身」提供7x24小时在线服务，超过30%用户为中老年人，支持十余种方言，守护8,400万名三线及以下地区用户健康。

支付宝方面，蚂蚁刚推出AI版「阿宝」，协助约10亿用户透过AI智能体获取上万种服务，已启动邀请测试。截至今年5月，支付宝完成3亿笔AI智能体支付，集团具备全栈AI原生支付体系，涵盖面向消费者的AI付、AI钱包，以及面向企业的AI收和Token Pay解决方案。

开技术开源与绿色减碳双轨并行

技术研发方面，蚂蚁去年投入研发百灵大模型家族和灵波具身基座模型，并开源Ling-1T系列万亿参数大语言模型及4款具身智能核心模型。

绿色低碳方面，集团已连续5年实现营运排放碳中和，2025年范围一、二绝对碳排放量较基准年下降55.32%，继续坚持2030净零排放目标。
 

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
刘銮雄学霸儿子罕现身  刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头  读星级学府学费令人咋舌
刘銮雄学霸儿子罕现身  刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头  读星级学府学费令人咋舌
影视圈
5小时前
01:07
青沙公路夺命车祸│消防员上周救人弄伤脚 补渡蜜月返港与妻遇意外惨死 舅父：个天好似叫佢唔好去
突发
7小时前
端午长假期北上攻略！深圳官方预测7大口岸人流 罗湖/福田/深圳湾过关2时段是尖峰
端午长假期北上攻略！深圳官方预测7大口岸人流 罗湖/福田/深圳湾过关2时段是尖峰
旅游
8小时前
01:07
青沙公路夺命车祸│38岁休班消防员生前工作认真 上周观塘码头救回跳海自杀男
突发
8小时前
《美国新闻与世界报道》发表最新一份「全球大学排名」，中文大学与澳洲墨尔本大学并列全球第28位，成为本港上榜院校之首。
大学排名｜美国新闻与世界报道排行榜 港5大学打入环球百强 中大列28最高 8资助大学排名跃升
教育新闻
9小时前
星岛申诉王 | 网上控诉港妻「派帽」9个月大女儿非亲生 韩籍丈夫独家受访斥奸夫：不配为人师表
星岛申诉王 | 网上控诉港妻「派帽」9个月大女儿非亲生 韩籍丈夫独家受访斥奸夫：不配为人师表
申诉热话
2026-06-16 19:03 HKT
星岛独家︱7名常秘「升正」首长级甲一级政务官 蔡杰铭成最年轻D8
星岛独家︱7名常秘「升正」首长级甲一级政务官 蔡杰铭成最年轻D8
政情
3小时前
黄百鸣入狱丨黄百鸣曾自爆有外遇 老婆患末期癌才感内疚 停工陪练气功消灭肿瘤
黄百鸣入狱丨黄百鸣曾自爆有外遇 老婆患末期癌才感内疚 停工陪练气功消灭肿瘤
影视圈
7小时前
内幕交易案判囚5月 黄百鸣今放弃保释 即时服刑
01:11
内幕交易案判囚5月 黄百鸣今放弃保释 即时服刑
社会
10小时前
年过60岁退休夫妇轮候公屋5年终「上岸」 2原因望派东涌 网民称「行运」：依家都系派东涌新楼
年过60岁退休夫妇轮候公屋5年终「上岸」 2原因望派东涌 网民称「行运」：依家都系派东涌新楼
生活百科
2026-06-16 15:13 HKT