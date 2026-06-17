蚂蚁集团去年研发投入350亿人币创新高 占收入逾一成

蚂蚁集团发表2025年度可持续发展报告，披露去年研发投入达350.3亿元人民币，创历史新高，连续4年研发投入占营收比例超过10%。研发重点聚焦于基座人工智能（AI）大模型、AI赋能的支付及生活服务，以及AI健康服务等领域。

AI健康应用「蚂蚁阿福」用户破亿 AI支付完成3亿笔

截至今年2月，蚂蚁集团旗下原生AI健康应用「蚂蚁阿福（AQ）」用户数突破1亿，串联内地逾5,000家医疗机构，约2,000名医生在平台开设「AI分身」提供7x24小时在线服务，超过30%用户为中老年人，支持十余种方言，守护8,400万名三线及以下地区用户健康。

支付宝方面，蚂蚁刚推出AI版「阿宝」，协助约10亿用户透过AI智能体获取上万种服务，已启动邀请测试。截至今年5月，支付宝完成3亿笔AI智能体支付，集团具备全栈AI原生支付体系，涵盖面向消费者的AI付、AI钱包，以及面向企业的AI收和Token Pay解决方案。

开技术开源与绿色减碳双轨并行

技术研发方面，蚂蚁去年投入研发百灵大模型家族和灵波具身基座模型，并开源Ling-1T系列万亿参数大语言模型及4款具身智能核心模型。

绿色低碳方面，集团已连续5年实现营运排放碳中和，2025年范围一、二绝对碳排放量较基准年下降55.32%，继续坚持2030净零排放目标。

