支付宝推出AI版本「阿宝」 凭对话完成工作 资产维持用户掌管

蚂蚁集团公布，正式推出AI版支付宝「阿宝」，支付宝用户可「往右一滑」体验，提供上万种服务，透过对话框完成。蚂蚁指，阿宝新版本已启动邀请测试，将逐步向所有用户开放和迭代。

蚂蚁表示，「阿宝」是全球首个完成全端AI化的超级应用，支付宝通过全新交互方式，将庞杂的服务体系折叠进一个对话入口，让办事从「人找服务」转向「说话直达」。

「支付宝资金管理永远掌握用户手上」

有关钱包服务，蚂蚁指出，支付宝并没有交予AI，而是用一个独立的「资产」页面呈现，过去分散在余额宝、小荷包等地方的资金明细全部整合一起。蚂蚁集团支付宝事业群总裁李俊表示，支付宝资金管理权限永远掌握在用户手上，「我们也持续承诺『你敢付，我敢赔』，安全保障体系还会持续增强。」

支付宝同时设原版及AI版

蚂蚁指，更新后的支付宝仍保留原版本和AI版，用户可根据习惯自由切换，未来支付宝亦将推出面向开发者、商家与服务商的Agent（智能体）开放平台，合作伙伴无需额外开发即可接入Agent生态。