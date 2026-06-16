港机与日本航空等成立合资企业 斥28亿于越南建维修设施

太古（019）旗下港机集团公布，与太阳集团、丰田通商及日本航空就成立合资企业达成协议，于越南广宁省云屯国际机场建立全新维修设施，合共斥资3.6亿美元（约28亿港元）。新设施预计将于2028年投入运作。

成越南最大维修机库

港机指，项目须取得政府与监管部门批准，该全新基地维修设施占地约17万平方米，将成为越南规模最大的维修机库，设施以四个广体飞机泊位的机库为核心，中间泊位可灵活用于窄体飞机维修，同时规划于后方兴建一座多层行政及配套大楼，连同附属建筑、工程备件及物料库、发电站、餐厅及培训室，成为一个综合基地维修枢纽，支持高效营运及未来拓展。

创造逾千高技术职位 在越南招聘

港机表示，该项目预计可创造超过1,000个高技术职位，而港机已开始相关工作，招聘越南员工，并安排他们到公司厦门设施接受培训。该公司又指，已计划在营运中引入先进的数码工具、技术驱动流程及人工智能，为当地人才提升新一代航空支援及相关科技技能的机会。

港机集团与太阳集团（Sun Group）、丰田通商（Toyota Tsusho）及日本航空（Japan Airlines）就成立合资企业达成协议。

港机集团行政总裁邵瑞德表示，成立合资企业标志港机集团在亚洲发展策略和拓展越南航空维修能力的重要里程碑，透过结合港机在全球飞机维修、修理及大修（MRO）领域的实力，以及各合作伙伴的互补优势，推动越南航空业生态系统的长远发展。

连同越南云屯国际机场纳入业务版图，港机预计将合共营运31个广体飞机泊位，以及10个窄体飞机泊位，每年提供约1,000万基地维修工时，并在各地社区创造额外约2,000个就业机会。