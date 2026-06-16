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DeepSeek据报完成首轮融资 估值逾500亿美元 采特殊架构保梁文锋控权

商业创科
更新时间：14:50 2026-06-16 HKT
发布时间：14:50 2026-06-16 HKT

据外媒《The Information》引述消息报道，DeepSeek完成了首轮融资，筹集资金超过74亿美元（约577亿港元），估值超过500亿美元。

将资金投入合伙企业

报道指出，该轮融资要求投资者将资金投入由DeepSeek行政总裁梁文锋管理的有限合伙企业，而非直接投资DeepSeek公司本身，以确保梁文锋对公司拥有绝对控制权。

向投资者设5年锁定期

此外，该轮融资对投资者的股份设定了5年的锁定期，在此期间不得出售所持股份，且不享有投票权。不过，中国国家人工智能产业投资基金是例外，直接投资了DeepSeek，保留了投票权，而且没有锁定期。

报道又指，Deepseek今轮融资吸引了包括腾讯（700）和宁德时代（3750）在内的几家中国主要投资者的兴趣。 
 

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