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ZA Bank伙兴业银行拓跨境理财通 让内地投资者经App开户及投资

商业创科
更新时间：14:42 2026-06-16 HKT
发布时间：14:42 2026-06-16 HKT

兴业银行与ZA Bank在深圳举行「跨境理财通（南向通）全线上合作」发布会，并进行合作启动仪式；相关南向通服务已于6月5日正式投入服务。

合资格的粤港澳大湾区内地投资者，可先透过兴业银行完成南向通「汇款专户」的开立、资格审查及ZA Bank风险评估，其后便可透过ZA Bank App开立及使用「跨境理财通南向通」投资专户，并投资香港合资格理财产品。

个人额度已提高至300万

粤港澳大湾区跨境理财通自2021年推出以来持续优化，已成为粤港澳大湾区金融互联互通的重要渠道。跨境理财通2.0实施后，投资者个人额度由100万元人民币提高至300万元人民币。

ZA Bank表示，随着大湾区居民对跨境资产配置需求增加，南向通在清晰机制下，为合资格投资者提供更有序的跨境理财安排。今次合作重点在于全线上流程与闭环管理，进一步丰富服务选择，让用户可在明确额度框架下，更有序地规划跨境理财安排。

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