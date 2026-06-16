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Anthropic高层据报与政府官员会面 研AI模型遭封杀争议

商业创科
更新时间：12:44 2026-06-16 HKT
发布时间：12:44 2026-06-16 HKT

据CNBC引述消息报道，Anthropic高层周一前往华盛顿与特朗普政府官员会面，试图解决公司最新AI模型Fable 5及Mythos 5被限制使用的争议。

政府以国安为由禁用

Anthropic表示，上周五接获出口管制指令，当中引用「国家安全权限」，要求公司暂停任何外国人士使用其最新AI模型Fable 5及Mythos 5，不论相关用户身处美国境内或境外。为确保符合指令，Anthropic其后直接暂停所有客户使用相关模型。值得注意的是，Fable 5及Mythos 5于上周二发布，距离接获禁令仅数日。

Anthropic称仅属「狭窄」越狱漏洞

报道指，美国政府上周五美东时间下午1时致电Anthropic，要求公司因未具体说明的国家安全威胁停用Fable 5及Mythos 5，其后于下午5时30分左右发出正式信函。在此之前，Anthropic据称未收到任何有关国家安全威胁的通知。

Anthropic称，相信政府的忧虑在于一个「潜在、狭窄、非普遍性」的越狱漏洞，即用户或可绕过网络安全防护，要求Fable 5读取特定程式码库并修补软件漏洞。不过，公司不同意仅因这类潜在漏洞，便要求召回已向大量用户推出的商业模型。公司形容事件属于「误解」，并表示正努力尽快恢复模型使用权限。

与国防部争议仍未解决

事实上，美国国防部今年3月曾将Anthropic列为供应链风险，禁止国防承包商使用其技术，理由是该公司据称威胁美国国家安全。

Anthropic其后入禀控告特朗普政府，要求撤销相关供应链风险指定，诉讼目前仍在进行。美国国防部长Pete Hegseth上周六亦在X发文，称每过一天都证明将Anthropic列入黑名单是「正确决定」。

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