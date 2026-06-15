再多3间保险公司参与保监局「人工智能促进计划」 总数增至10间

保监局今天举办「人工智能促进计划研讨会」，并欢迎再多3间保险公司参与「人工智能促进计划」，包括宏利香港、中银人寿及中国人寿，使自2025年8月以来的重点参与保险公司总数增至10间。

推动负责任方式采用AI

宏利香港及中银人寿分别宣布加入保监局最新一期「人工智能促进计划」，成为该计划的重点参与保险公司。宏利指公司致力推动以负责任方式采用人工智能（AI），并支持香港发展成为区内AI创新枢纽。同时，作为计划的重点参与者，宏利香港参与在香港成立AI卓越中心，通过培训项目支援AI人才发展，并促进业界与监管机构的知识交流。

中银人寿方面，透过签署《人工智能承诺》，将进一步推动负责任、具道德操守及创新元素的AI应用，持续提升客户体验，优化营运效率及风险管理能力。公司亦已启动筹建专属AI卓越中心，致力推动创新方案落地应用及解决营运痛点，并透过资源共享及经验交流，扶持本地初创企业及创科生态圈发展。

AI正迅速改变保险业生态

宏利香港及澳门行政总裁白凯荣（Patrick Graham）表示，AI正迅速改变保险业生态，促使保险公司重新审视客户服务模式，同时有助于提升营运效率及应变能力。公司将藉「人工智能促进计划」及其在提升AI能力及人才发展方面持续投放资源，进一步在业务层面上以负责任方式扩展AI应用。

中银人寿执行总裁邓子平表示，数码转型一直是公司的重要战略方向，并深信AI发展必须在创新与商业责任之间取得平衡，并恪守「以人为本」的原则，开创科技赋能工作效益和客户体验的新里程。



保监局主席姚建华说，保险公司展现出更强的责任承担与管治能力，以及自律地选择应用案例以提升业务价值和客户服务。同时，香港的AI及保险科技生态圈持续壮大，更多解决方案提供者引入与核心保险职能相关的能力。由于AI应用并非单独生成，而是有赖保险公司、科技企业以至整个生态圈共同推进，所以这是非常重要的。