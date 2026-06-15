新都城中心世杯采「离峰消费」策略 伙商户推24小时睇波配套 料人流及消费双位增长

世界杯上周「开波」，本港有商场把握商机，设立24小时直播赛事及一系列主题推广活动，商场营运商恒基兆业地产租务（二）部总经理陈德鸣表示，初段观看及消费情况好过预期，相信可带动商场人流及消费有双位数增长。

借势推「夜晨经济」 有餐厅24小时营业

陈德鸣指，将军澳新都城中心位于民生区，在商场睇波受众广泛，除了球迷外，亦有不少家庭客，目前气氛良好。

他称，商场期望借此推动「夜晨经济」，即横跨世界杯于深夜至早晨的赛事时段，多个商场亦采取不同方式配合，例如有餐厅延长营业时间至24小时，体育用品店推出促销优惠，甚至有多个品牌赞助商场活动。

恒基兆业地产租务（二）部总经理陈德鸣表示，世界杯商场活动反应好过预期，料今年人流及消费录得双位数增长。

消费旺季超前办活动 占销售先机

对于本港零售市道，他指出，北上消费的影响仍然持续，不少商户生意额仍然下跌，对商场而言，长假期的人流流失较为明显。他称，商场早前已加强更多推广活动，吸引市场留港消费，更采用「离峰消费」策略，于消费旺季之前吸客，例如今年在复活节提前展开商场活动，「阻唔到市民去旅行，但系可以喺佢哋未放假，就提前兴奋。」他指，新策略奏效，将在暑假旺季实施，在世界杯后无缝连接其他推广活动。

商场提供不少睇波配套，包括观赛区旁有小型市集。

观赛区多项配套 有点心车、手工啤

新都城中心在世界杯期间全数直播104场赛事，首日过百名市民在观赏区欣赏赛事，该商场提供不少睇波配套，包括安排酒楼推点心车、引入自动贩卖机、设立餐饮及零售摊位等，亦预告在决赛日安排专车接载球迷到中环及旺角，方便球迷观赏后上班。

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