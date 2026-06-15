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TVB前海设总部获政策优惠 许涛：非「撤离香港」 引入AI突破传统拍摄限制

商业创科
更新时间：09:44 2026-06-15 HKT
发布时间：09:44 2026-06-15 HKT

电视广播（TVB，511）日前宣布于深圳前海启用落成总部，行政主席许涛接受访问时详解大湾区布局。他表示，该公司已签署意向书，于前海设立公司总部及影视制作基地，当地提供租金减免、税务优惠及拍片补助等政策利好。他透露，以行政职能为主的前海总部力争今年内完成初步设立，制作基地则仍在物色合适选址。他强调，此举属「增量扩容」，并非撤离香港，香港仍为该公司核心总部及文化创意中心，原有业务与岗位如常运作。

力拓「内地客户来港投放」业务

TVB总经理（商务营运）萧世和指出，TVB广告今年重点发展「内地客户来港投放」业务，主力对接电商、电动车、金融服务等出海企业。他透露，深圳及广州齿科机构投放持续攀升，「618」电商节亦会联动合作。他解释，TVB在香港收视率遥遥领先，香港作为内地企业出海桥头堡，适合作为市场试点。现时内地营销团队约20人，将按定单量逐步增聘。

AI是工具 与打造精品不冲突

TVB日前亦宣布伙拍字节跳动旗下火山引擎深度合作AI，许涛表示，引入AI技术制作剧集及短剧，但首要目标并非削减成本。他解释，AI确实能在搭景、后期等环节节省成本，但更看重技术带来的创新空间，能突破传统拍摄限制、释放创作灵感。他强调，AI只是工具，与打造精品并不冲突。

顺应市场趋势布局微短剧

IP商业化方面，许涛指，TVB对IP外放持审慎态度，极少交由第三方独立制作，坚持自营精品。但IP商品化授权较为开放，已陆续推出服饰、月饼、游戏等联名文旅及周边产品。许涛透露，TVB亦顺应市场趋势布局微短剧，尝试将经典IP改编为短视频内容。展望未来，他表示，冀从香港700多万人口的市场，拓展至大湾区逾亿的观众，实现两地业务互补、共同发展。

相关文章：TVB设立深圳前海总部 转型为「湾区综合媒体」 将开拍《新闻女王3》

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