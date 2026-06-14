蚂蚁集团据报秘密改版支付宝 或引入AI助理「阿宝」

据内媒《科创板日报》引述消息指出，蚂蚁集团正秘密测试AI版支付宝，新版本将颠覆原有用户交互，可一键切入原生AI界面，实现从服务到资金管理的智能化，但未定上线时间；蚂蚁集团亦拒绝评论。此外，彭博报道亦指，蚂蚁集团正测试对支付宝的全面改版，计划引入AI代理介面，以向劲敌微信争夺用户。

授权后可执行理财任务

据彭博引述消息指出，蚂蚁集团将推出一项新功能，用户可以透过输入文字或语音指示，让支付宝的AI助理（阿宝）预订车辆、订购咖啡或安排外卖等。知情人士又表示，经用户授权后，该助理还能执行购买基金等理财任务。

报道又提到，蚂蚁集团即将进行的更新，反映了AI领域正在掀起一股更广泛的趋势，AI代理成为业界的主流关注点，支付宝和微信等平台也致力于实现这一目标，而能够更好地完成这项工作的公司，将在中国互联网领域的关键竞争中占据优势。

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