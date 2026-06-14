Anthropic新模型遭封禁 据报由亚马逊CEO及美官员促成

美国AI初创公司Anthropic为配合特朗普政府的合规要求，暂停向所有海外用户提供其最强模型Fable 5和Mythos 5的存取权限后，据《华尔街日报》引述消息指出，有关决定是由亚马逊行政总裁Andy Jassy与美国财长贝森特在内的官员对话所促成。不过，报道指Jassy的本意是一般性安全预警，但事件却迅速升级为全面封禁。

研究人员绕过了安全护栏

报道指出，Jassy向美国官员表示，亚马逊的研究人员利用一系列提示词，绕过了Anthropic旗舰模型Fable 5的安全护栏，获取了可用于网络攻击的敏感讯息。美国白宫随即召开紧急会议，最终让商务部实施对Fable及Mythos模型的出口管制，禁止海外用户访问。

称特朗普对新政策有保留

报道提到，尽管特朗普认为这项措施可能阻碍创新而有所保留，但他最终还是作出批准。白宫AI顾问David Sacks亦在社交媒体上表示，政府「不情愿」发布了这项限制，并指政府现在希望Anthropic能够解决安全问题，以解除出口管制，并让Fable重新进入市场。

OpenAI等竞争对手或受益

然而，如果用户转向了其他模型，有关措施可能会阻碍Anthropic最早于今年秋季进行的IPO，也可能使OpenAI等竞争对手受益。

报道又指，美国政府长期以来一直认为Anthropic无法有效管理其新模型带来的安全风险；同时，政府官员于上周五与Anthropic行政总裁Dario Amodei通话后，更进一步强化看法。部分官员表示，Anthropic在通话中表现出不愿与政府安全专家合作解决安全问题的态度。

事实上，Anthropic曾与特朗普政府就军方使用该公司AI工具争执，导致五角大厦史无前例地将该公司列入限制名单，而Anthropic亦就此提起两宗诉讼。

针对政府最新举措，Anthropic表示，关闭所有用户对Mythos和Fable的存取权限，可能会阻碍全球企业利用这些工具识别软件漏洞，并指其许多研究人员都是外籍人士，意味政府的新规定实际上阻止他们存取自己参与开发的产品。

另—方面，今次事件的复杂性在于亚马逊既是Anthropic的主要投资者，也是其晶片供应商，同时还将Anthropic的模型部署于自身软件漏洞识别业务中。亚马逊发言人则表示，作为一家服务于众多私营和公共部门客户的领先云服务提供商，政府就潜在安全风险征询意见并不罕见，但对于有关情况不会透露讨论细节。