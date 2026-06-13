遵守美国政府国安指令 Anthropic禁所有客户存取Fable 5及Mythos 5

据彭博报道，Anthropic为遵守特朗普政府的指令，防止外国人士接触其先进AI系统，将停止所有客户对Fable 5和Mythos 5人工智能模型的存取权。

据公司在声明中指出，美国政府援引国家安全权限，已发布出口管制指令，要求暂停所有外国人士（无论身在美国境内或境外，包括 Anthropic 的外籍员工）对 Fable 5 和 Mythos 5 的存取。为确保合规，该命令的「实际效果」是必须「突然停用」所有客户的存取权限，包括美国境内的客户。其他模型则不受影响。

特朗普政府至今最重手限制

Anthropic表示，该指令于周五下午 5:21 收到，这是特朗普政府至今为止对尖端模型施加限制的最重大措施，彭博报道指，一名美国官员证实商务部已发出该信件。

周五的指令进一步加大了Anthropic面临的政府压力。今年初，五角大楼在一场持续的合约争议后，将该公司列为供应链风险，争议焦点在于公司坚持明确规范的防护措施。

这项限制也可能阻碍 Anthropic 的业务增长。Anthropic 是美国最具价值的初创公司之一，预计在未来几个月内推动上市计划。

Anthropic：理解但不同意

Anthropic 表示，该指令并未提供政府国家安全疑虑的具体细节，并指；「我们的理解是，政府认为已发现一种绕过或越狱 Fable 5 的方法。然而，我们不同意仅因发现一个狭窄的潜在越狱漏洞，就成为召回已部署给数亿人使用的商业模型的理由。」

Anthropic 今年4月首次向一小部分商业和政府合作伙伴推出 Mythos 模型，并警告其具备发现网路安全漏洞的能力。该公司本周推出了面向公众的 Fable 5，并设置了严格的防护措施，以防止客户将其用于潜在危险的网路或生物用途。

Mythos 的推出加速了特朗普政府在 AI 政策上的行动，包括最近的一项行政命令，呼吁自愿进行模型审查。该命令明确指出，其中任何内容都不应被解读为建立强制性许可制度。

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