汇丰据报卷入中东消费品企业IFFCO债务危机 涉款或达4亿美元

彭博引述知情人士报道，汇丰控股（005）卷入中东最大消费品公司之一IFFCO集团的债务危机。报道指，汇丰是 IFFCO的最大债权人，涉及债务约有4亿美元。

IFFCO生产的产品涵盖食用油、饼干以及个人护理品牌，该公司已经花费数月时间重组约20亿美元的债务。由于未能达成协议，一个债权人团体最近已提交破产申请。

知情人士表示，目前尚未清楚汇丰是否在最近几周缩减了债务敞口。迪拜的Emirates NBD银行也是该公司的另一大债权人，据部分人士透露，其敞口已大幅减少至逾1亿美元。

总部位于阿联酋的IFFCO成立于1975年，经营London Dairy雪糕品牌，业务遍及约50个国家。其产品组合涵盖食品、包装、化工和物流。该公司可追溯至1865年成立的印度农产品贸易商Allana集团，

IFFCO私人持有的公司在阿联酋及海外拥有多个制造设施，生产从食用油到动物饲料的一切，已成为海湾国家食品安全体系中的重要一环。然而，中东区域冲突却扰乱了霍尔木兹海峡的物流，限制了企业进口原材料的能力。