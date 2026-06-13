Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

贝索斯驳斥AI导致失业 「创造10倍以上机会」 办AI新企业提升产品发明速度

商业创科
更新时间：12:54 2026-06-13 HKT
发布时间：12:54 2026-06-13 HKT

亚马逊创办人贝索斯（Jeff Bezos）预计人工智能(AI)将「在经济中造成劳动力短缺」，驳斥外界对AI将导致人类失业的担忧。此外，他正创办一家提高工程师生产力的新企业。

打造AGI工程师助小团队

据《华尔街日报》报道，贝索斯正共同领导一家名为Prometheus的新AI企业。该公司计划打造一名「通用人工智能(AGI)工程师」，能够设计和制造喷气发动机等复杂的实体产品。他表示，该公司的目标是帮助工程师，让发明创造变得更简单、更快捷，从而让小团队也能在更短的时间周期内成就规模大得多的事业。

Prometheus表示其估值约为410亿美元，目前已从贝索斯、摩根大通、高盛和贝莱德等投资者处筹集了120亿美元。该公司在三藩市、伦敦和苏黎世设有办事处，已招募约150名员工。

料生产力将大幅提高

另一方面，虽然矽谷对AI的前景充满热情，但公众却日益担心AI将引发大规模失业。贝索斯说，年轻人对AI的一些悲观情绪「与现实恰恰相反」，他表示AI将意味著当今现有工作岗位所需人手减少，但它也将创造出远超以往的机会，并大幅提高生产力。

贝索斯认为，如果AI让发明创造变得更廉价、更快捷、更容易，就业最终将会增加，因为「即使你将所需人手缩减至原来的十分之一」，这项技术也将创造出「10倍以上」的机会，「双薪家庭未来将出现一人退出劳动力市场的情况，因为生产力将大幅提高。」

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
白嫖涮羊肉？︱侍应上错含糖汽水 3汉「屈」免单嘴脸疯传︱有片
00:29
白嫖涮羊肉？︱侍应上错含糖汽水 3汉「屈」免单嘴脸疯传︱有片
即时中国
2026-06-12 07:00 HKT
英网红RiskyRegg偷拍惹公愤，扬言「20元麻辣烫」拿下中国女子，西安女教师被标签Easy Girl辱华。
英网红RiskyRegg偷拍惹公愤｜「20元麻辣烫」追到西安女教师 涉辱华标签Easy Girl
即时中国
6小时前
网红辣妈「3分钟全裸片」误传家长群组 榜一大哥竟是小孩同学爸
网红辣妈「3分钟全裸片」误传家长群组 榜一大哥竟是小孩同学爸
即时中国
21小时前
中国移动SIM卡政策大变动！6.17起全面禁数据卡内地激活 提前72小时内香港插卡 eSIM/实名制不受影响
中国移动SIM卡政策大变动！6.17起全面禁数据卡内地激活 提前72小时内香港插卡 eSIM/实名制不受影响
生活百科
4小时前
60岁或以上长者专享！乐悠咭1招即赚$100八达通增值额 简单3步登记
60岁或以上长者专享！乐悠咭1招即赚$100八达通增值额 简单3步登记
生活百科
2026-06-11 18:47 HKT
明爱KOL女实习医生被医管局解雇 涉擅用医生帐号浏览病人资料 不诚实使用电脑被捕
01:46
明爱KOL女实习医生被医管局解雇 涉擅用医生帐号浏览病人资料 不诚实使用电脑被捕
社会
15小时前
WhatsApp将暂停支援多款旧iPhone！更新系统最低要求 做1步避免「失联」 附受影响型号清单
WhatsApp将暂停支援多款旧iPhone！更新系统最低要求 做1步避免「失联」 附受影响型号清单
生活百科
2026-06-12 13:20 HKT
欧倩怡被追问与男友性生活 大方谈亲密进展：OK㗎 会考5分变硕士 见工曾被质疑靠个样？
欧倩怡被追问与男友性生活 大方谈亲密进展：OK㗎 会考5分变硕士 见工曾被质疑靠个样？
影视圈
4小时前
保安员真系「冇嘢做」？ 高学历后生仔入行3年惊觉中伏 实Q同行吐苦水大爆超忙日常｜Juicy叮
保安员真系「冇嘢做」？ 高学历后生仔入行3年惊觉中伏 实Q同行吐苦水大爆超忙日常｜Juicy叮
时事热话
2小时前
G.E.M.邓紫棋演唱会无缘再踏启德主场馆 认申请被拒：我有自知之明 移师深圳包半个月档期
G.E.M.邓紫棋演唱会无缘再踏启德主场馆 认申请被拒：我有自知之明 移师深圳包半个月档期
影视圈
16小时前