贝索斯驳斥AI导致失业 「创造10倍以上机会」 办AI新企业提升产品发明速度

亚马逊创办人贝索斯（Jeff Bezos）预计人工智能(AI)将「在经济中造成劳动力短缺」，驳斥外界对AI将导致人类失业的担忧。此外，他正创办一家提高工程师生产力的新企业。

打造AGI工程师助小团队

据《华尔街日报》报道，贝索斯正共同领导一家名为Prometheus的新AI企业。该公司计划打造一名「通用人工智能(AGI)工程师」，能够设计和制造喷气发动机等复杂的实体产品。他表示，该公司的目标是帮助工程师，让发明创造变得更简单、更快捷，从而让小团队也能在更短的时间周期内成就规模大得多的事业。

Prometheus表示其估值约为410亿美元，目前已从贝索斯、摩根大通、高盛和贝莱德等投资者处筹集了120亿美元。该公司在三藩市、伦敦和苏黎世设有办事处，已招募约150名员工。

料生产力将大幅提高

另一方面，虽然矽谷对AI的前景充满热情，但公众却日益担心AI将引发大规模失业。贝索斯说，年轻人对AI的一些悲观情绪「与现实恰恰相反」，他表示AI将意味著当今现有工作岗位所需人手减少，但它也将创造出远超以往的机会，并大幅提高生产力。

贝索斯认为，如果AI让发明创造变得更廉价、更快捷、更容易，就业最终将会增加，因为「即使你将所需人手缩减至原来的十分之一」，这项技术也将创造出「10倍以上」的机会，「双薪家庭未来将出现一人退出劳动力市场的情况，因为生产力将大幅提高。」